Refresco de cola con proteína, ¿es saludable o peligrosa esta combinación viral de TikTok? Expertos revelan la verdad

Las proteínas son indispensables para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues las células las necesitan para cumplir una larga lista de funciones que nos ayudan a estar sanos y las podemos obtener de forma natural cuando consumimos carne, lácteos o nueces, tan sólo por mencionar algunas de las fuentes más comunes; sin embargo, también podemos recurrir a las distintas marcas que venden la proteína lista para preparar y con ello ayudarnos a ganar masa muscular o recuperar el músculo después de un largo entrenamiento.

Aunque el consumo de las proteínas es recomendado en algunos casos en los que de verdad aporta beneficios al organismo, se debe de tener cuidado en su consumo ya que tomarla en exceso puede llegar a comprometer la salud de los riñones y producir un aumento de peso, por lo que antes de agregarla a tu dieta deberías de consultar con un experto en salud que te recomiende o no su ingesta. Pese a ello cada vez es más común que se use de forma más libre y hasta viral, como ocurrió gracias a un video de TikTok que le está dando la vuelta al mundo.

Pues aunque las proteínas en polvo se suelen preparar con agua o leche, en TikTok se ha popularizado el mezclarla con refresco de cola dietético pues supuestamente ayuda a perder peso y tiene los mismos beneficios que la proteína. Fue una creadora de contenido de Estados Unidos quien compartió un clip que acumula millones de reproducciones en donde se le ve mezclar estos dos productos y tomarlos como un batido frío. Ha sido tanto el furor que incluso ya se habla de un trend, o tendencia, en el país y que poco a poco llega a otras partes del mundo.

Mientras algunos internautas comentaron en el clip que prepararían esta bebida, otros en cambio se mostraron preocupados por las consecuencias que esto podría tener, incluso si se combina con una soda light. En medio de las preocupaciones, los expertos han respondida a la pregunta de si se trata de una bebida saludable o peligrosa y la verdad es muy sorprendente, aunque evidente, ya que señalan que agregarle refresco a la proteína no aporta ningún valor nutrimental.

Para esta receta viral se tiene que usar refresco de dieta. (Foto: Freepik)

¿Es peligroso mezclar proteína con refresco de cola?

Tras hacerse viral el video de una mujer preparándose un batido frío con refresco de cola dietético y proteína de vainilla, algunos expertos consultados por Healthline determinaron que si bien no se corre ningún riesgo de salud al mezclar estos dos productos, no se recomienda hacerlo. En cambio, piden prepararla tal y como es recomendada por los nutriólogos, ya que la soda incluso si se trata de una versión más saludable, no le aporta ningún nutriente extra a la bebida.

De acuerdo con lo que expertos en nutrición de la salud añadieron al medio, este preparado podría ser una opción para aumentar la ingesta de proteínas y aunque no la catalogan como algo saludable, descartan que pueda tener efectos nocivos en la salud; sin embargo, al igual que con todo en la salud necesitaría estudios para su confirmación. Cabe destacar que estas afirmaciones vienen cuando se usa un refresco de cola dietético, pues con uno normal u original se tienen que tomar en cuenta otros factores como las calorías y el alto contenido de azúcar.

"El refresco realmente no aporta nada de valor teniendo en cuenta que no tiene calorías y, desde luego, no contiene proteínas ni micronutrientes adicionales", afirmó al medio la dietista Destini Moody.

Por supuesto, este batido viral de TikTok no es mágico y para que de verdad se vieran resultados como el perder peso y ganar masa muscular sería necesario consumirlo con moderación, además de seguir una alimentación saludable y balanceada. Incluso, la experta afirma que esta bebida también se puede usar como una manera de evitar consumir productos ricos en calorías y carbohidratos sólo por cumplirse algún antojo. Muchos otros alimentos también son ricos en proteínas. (Foto: Freepik)

¿Qué alimentos son altos en proteínas?

Si bien podemos recurrir a la proteína como producto en polvo o bebible, lo cierto es que con una buena alimentación también nos puede ayudar a obtener la ingesta diaria que necesitamos según nuestras metas, o bien, sólo para contribuir a una correcta alimentación, que dependerá de la edad, sexo y tipo de vida, es decir, sedentaria o activa.

Carnes magras

Pescados

Huevos

Lácteos

Legumbres

Quinoa

Nueves

Semillas

Yogurt griego

