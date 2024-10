El abrigo rojo con el que Tania Ruiz flechó en otoño a Alejandro Baillères y es ideal para una cita romántica

Ha pasado poco más de un mes desde Tania Ruiz confirmó su noviazgo con el empresario mexicano Alejandro Baillères, una noticia que despertó mucho interés ya que en semanas previas se había rumoreado que entre ellos dos estaba surgiendo un romance. La confirmación llegó poco tiempo después gracias a una foto que la modelo potosina posteó en sus historias de Instagram donde aparece abrazando a uno de los hombres más ricos de México y ahora las apariciones públicas, especialmente en eventos, que hacen juntos emocionan a muchos.

Este miércoles la ex de Enrique Peña Nieto compartió una sesión de fotos con la que deslumbró por su belleza y gusto por la moda, pues se sumó a la tendencia del rojo, uno de los colores que están causando sensación en el mundo de la moda y ella como modelo lo sabe mejor que nadie. Es por ello que no dudó en usar este brillante y llamativo color para una cita con el empresario Alejandro Baillères; de esta manera no sólo volvió a flechar a su pareja, sino que se lució femenina, empoderada y elegante.

A través de su cuenta de Instagram, donde Tania Ruiz acumula más de medio millón de seguidores, compartió una foto de estudio con la que demostró de nueva cuenta su gusto por la moda; en la postal la modelo aparece muy sonriente y con la mirada perdida en el horizonte. Sin embargo, quien se roba todo el protagonismo es su icónico abrigo rojo largo y con detalle de textura que es perfecto para lucir moderna y que además nos recuerda a las hojas caídas de los árboles.

Su elección de look no fue casualidad, pues más tarde se compartieron fotos de ella junto al presidente de Grupo BAL en un evento de Gol Por México; si bien el encuentro no fu una cita romántica, sino un evento organizado, la pareja del momento posó junta frente a las cámaras. Allí se dejaron ver muy cercanos y con un delicado abrazo, así como enormes sonrisas. El momento causó sensación en redes sociales, especialmente tras los posteos de Instagram de la modelo.

Tania Ruiz se sumó a la tendencia del color rojo. (Foto: IG @taniaruize)

Tania Ruiz luce icónico abrigo rojo en un evento junto a Alejandro Baillères

Fue por medio de un posteo en Instagram que Tania Ruiz compartió una nueva foto presumiendo su look y del que más tarde nos enteramos que sería el atuendo con el que asistiría a un evento social junto a su nuevo novio. Al igual que en cada aparición en redes, la modelo no sólo agregó la postal en cuestión, sino que también agregó una profunda reflexión.

"La vida tiene sus altos y bajos, pero sonreír y abrazar el presente puede hacer que lo ordinario se convierta en algo extraordinario. Todo siempre mejora si sonríes. Que el futuro jamás robe tu presente. La vida es para vivirla con todos sus matices, eso es vivir. Los matices de la vida son los que le dan sentido, entre lo bueno y lo malo, entre lo claro y lo oscuro, todo tiene su razón de ser. Les deseo lo mejor siempre!! Que todo pasa y nada es eterno. Si Dios contigo quien contra ti. A sonreír", dijo.

Más tarde la misma postal la compartió en sus historias de Instagram, donde se ve a mayor detalle el elegante abrigo con el que se lució este otoño. Además de un radiante color rojo que demuestra elegancia, feminidad y seguridad, el diseño destaca por un corte tipo vestido midi con detalles en los puños; mientras que en la parte superior del torso los detalles le dan volumen y textura a un outfit moderno.

Este fue el último look que la modelo eligió para un evento junto a su pareja, quien destacó en un elegante traje gris. (Foto: IG @taniaruize)

Para concluir su cátedra de moda de elegancia y distinción, Tania Ruiz vistió unos pantalones de vestir negros y holgados que terminaron de darle el toque de glamur a su outfit. Asimismo, una bolsa de mano negra también permitió que el protagonista fuera el abrigo otoñal. "@taniaruize posa junto a su pareja, el empresario Alejandro Baillères en el evento @golpormexico", escribió la revista Caras y quien compartió las fotos de la modelo junto a Alejandro Baillères.

Sigue leyendo:

Qué significa vestir de rojo, color que Claudia Martín y Paola Rojas eligieron para presentar sus nuevos proyectos

Falda short, la prenda que es perfecta para usar con botas altas este otoño