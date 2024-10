Falda short, la prenda que es perfecta para usar con botas altas este otoño

En otoño los atuendos suelen ser abrigadores para amortiguar las bajas temperaturas; sin embargo, en la moda todo es válido y una prenda que se mantienen como una de las favoritas es la falda short porque es cómoda, versátil y perfecta para combinar con un elemento clave de esta temporada: las botas altas.

La principal particularidad de esta prenda híbrida es que combina el diseño de las faldas y los shorts. Su nombre surgió de las descripciones de periodistas, pero los expertos en moda piden no confundir la falda short con la falda pantalón, ya que la primera es corta y la segunda es más larga y ancha.

En sí, la falda short surgió en los años 30 como parte de una revolución; además, se trató de una propuesta moderna que dejó atrás el estilo clásico y conservador. Sin embargo, la prenda mantuvo la estética coqueta porque permitía que las mujeres lucieran uno de sus principales atributos: las piernas.

Tras su surgimiento, la falda short ha tenido momentos de auge, como los años 60, 70, 90 y 2000, que han sido momentos de cambio en la cultura pop, lo que siempre ha ido de la mano de la moda. Su último gran momento fue el año pasado porque incluso surgió la skort, es decir, una minifalda con short.

La falda short surgió en los años 30 y sigue en tendencia. Fotos: Pinterest.

Cómo usar la falda short en otoño

Con la llegada del otoño, las propuestas de moda se renovaron y la falda short es ideal para quienes buscan tener looks modernos y coquetos. Ya sean lisas o con tablones, no hay manera de fallar con esta prenda. También se puede elegir una falda short con estampados, aunque una opción básica es la tela con estampado de cuadros.

En cuanto a los colores, los grandes básicos para las falda short son el beige, gris y negro. Un toque de color puede llegar con el rojo quemado y los estampados de cuadros en tonos de marrón y verde. Por ende, hay diversas maneras de portar esta prenda en el otoño e incluso el invierno.

Esta prenda es infalible para los looks de otoño, sobre todo si se combina con botas altas. Fotos: Pinterest.

Falda short, la prenda para lucir con botas altas

En otoño no pueden faltar las botas largas que suman feminidad, innovación y vanguardia. Debido a su estilo, son perfectas para combinar con una buena falda short. Además, este tipo de look estiliza la silueta porque alarga las piernas. Para tener un look más fashionista, se puede incluir un tercer elemento: medias o mallas, lo que es ideal para proteger las piernas, sumando estilo.

