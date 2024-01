Los 3 ejercicios más efectivos para quemar grasa rápido y sin ir al gimnasio

Al inicio de un nuevo año muchas personas buscan renovarse, pues además de los cambios de look y hábitos, se proponen hacer más ejercicio, sobre todo en esta temporada, cuando varios aumentaron de peso debido al exceso de comida durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Si tu también estas buscando una rutina quema grasa efectiva sin ir al gimnasio, conoce estos tres ejercicios que puedes hacer en casa.

La actividad física tiene muchos beneficios para la salud, ya que además de mantener un peso y un cuerpo saludable, también ayuda a la salud mental y al buen funcionamiento del cerebro. En tanto, no hay pretextos para no hacer ejercicio, pues el gimnasio no es el único lugar en el que se puede hacer una rutina, pues los espacios al aire libre o dentro de casa, son óptimos para moverse.

El ejercicio en casa es recomendado para todas las personas Foto: Especial

¿Cuáles son los mejores ejercicios para quemar grasa?

Existen diferentes ejercicios para objetivos distintos. Hay movimientos que se centran en hacer crecer la masa muscular, tonificar el cuerpo y perder algunas tallas, mientras que otros están diseñados para quemar grasa. En este caso, hay tres ejercicios que se han definido como "multiusos", pues trabajan diferentes áreas y hacen que se pierdan muchas calorías. Además, el cuerpo sigue trabajando mientras aún se está en reposo, por eso son muy recomendados.

3 ejercicios para quemar grasa rápido

Burpees: este ejercicio se incluye en diferentes rutinas, hasta en el entrenamiento HIIT, debido a que un burpee en promedio quema 1,5 calorías, es decir, que si haces 15 gastarías eliminarías de 22 calorías. Este movimiento se hace primero colocándote de pie con las piernas separadas, después bajas hacia el suelo y haces una plancha, para posteriormente realizar una lagartija, volver a subir y saltar cuando nuevamente estés de pie.

Squat Jumps: también son conocidos como sentadillas con saltos. Este movimiento es perfecto para tonificar piernas y glúteos, además de que quemas calorías. De acuerdo a los profesionales una persona que pesa 70 kilogramos, podría quemar 79 calorías con cinco minutos de estas sentadillas en las que se tiene que dar un salto al subir.

Mountain Climber: este es un ejercicio muy sencillo, pero que necesita de fuerza y resistencia. Primero se coloca en la posición de plancha con los brazos estirados, para después llevar las rodillas al pecho de manera intercalada y rápida. Con este movimiento puedes quemar en promedio 45 calorías por cada cinco minutos.