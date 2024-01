Depura la energía de tu casa antes del Año Nuevo Chino y recibe la bendición del Dragón

A diferencia de Occidente, China celebrará el Año Nuevo en febrero, pues de acuerdo con el año lunar será el día 10 cuando entre la era del Dragón de Madera, el quinto animal en el horóscopo chino. Algunas personas se unen a esta celebración para realizar rituales, festejar la tradición y atraer la buena fortuna.

En CDMX podrás celebrar el Año Nuevo Chino 2024 en el barrio del centro, en sitios como el Cenart, entre otros, con la clásica danza del Dragón, talleres, actividades y puestos de comida típica. Este animal simboliza la riqueza, nobleza y la buena fortuna, por lo que es importante aprovechar su energía, sobre todo si eres uno de los años que corresponde al animal en el horóscopo chino.

Además de celebrar la era del Dragón también es importante aprender a eliminar las malas energías para aprovechar el inicio del Año Nuevo Chino, por lo que debes poner en practica estos sencillos pasos para que atraer la abundancia.

Elimina las energías negativas en Año Nuevo

Aunque no lo creas, nuestros espacios influyen mucho en la energía que atraemos o lo que manifestamos, por ello es importante rodearte de algo positivo, ordenar, limpiar y eliminar aquello que no te hace bien, la filosofía del Feng Shui funciona con esta base, por ello el acomodo de ciertas cosas, colores y hasta el número de elementos que ocupamos nos ayudan.

Tirar lo roto y sucio

Si tienes ropa vieja, zapatos que ya ni usas, así como objetos rotos que tienen mucho tiempo guardados, lo mejor es deshacerte de todo, ya que esto no te permite atraer la abundancia, al contrario, te encarece un poco más. Dona las prendas o tíralas a la basura, no conserves lo que ya no sirve en tu vida.

Reloj sin pilas

Se cree que un reloj sin pilas te impide avanzar, si te sientes estancada lo mejor es actualizar este accesorio del hogar para permitirte abrir tus caminos, avanzar y dejar atrás el pasado.

Plantas muertas

Tener vida en tu hogar es importante para atraer lo bueno, materializar aquello que te propongas, quita las plantas muertas y evita contaminar tus espacios con energías negativas.

Objetos con energía negativa

Finalmente, es importante hacer una especie de liberación, si mantienes objetos del pasado que fueron parte de un mal momento de tu vida es mejor tirarlos, como recuerdos de tu ex pareja, si estuviste enferma, entre otros.