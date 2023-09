Sandalias de gladiador: la tendencia que estará conquistando el street style del 2024

Las sandalias gladiadoras, inspiradas en la antigua Grecia, han demostrado ser verdaderos íconos de la moda que han resistido el paso del tiempo y el cambio de las tendencias ya que aunque a muchas personas no les gusten, este calzado ha conquistado a las fashionistas a lo largo de los años, manteniendo su esencia única y sofisticada ya que a pesar de que están inspiradas en una época antigua, han sabido adaptarse y renovarse, luchando por su lugar en la moda contemporánea.

Es así como durante la semana de la moda Primavera-Verano 2024, pudimos ver prendas que han sufrido transformaciones, pero fueron los zapatos los que capturaron la atención por sus diseños arriesgados y audaces, y entre ellos resaltaron las sandalias gladiadoras o espartanas, que a pesar de que muchas personas pensaron que su apogeo había terminado después de que en el 2014 dejamos de verlas en las calles, es un hecho que han regresado con un estilo renovado e ideal para el año que se aproxima.

Estas botas se han mantenido como un clásico para las personas que aman la moda.

Fotografía: Pinterest.

3 formas de usar sandalias de gladiador para conquistar el 2024

De esta forma podemos estar segura que estas sandalias han trascendido su diseño original anatómico hasta protagonizar las pasarelas de Alta Costura, adornando estilismos que buscan marcar tendencia, pero la realidad es que son tan funcionales que pueden adaptarse a cualquier ocasión, sólo hay que saber la manera correcta para usarlas y no morir en el intento; de acuerdo con las expertas, es importante recordar que este calzado destaca por su fuerte presencia, atrayendo inevitablemente la atención en cualquier conjunto, por lo que es crucial mantener este protagonismo en mente para lograr un equilibrio armónico en tu vestimenta y si quieres saber cómo combinarlas, aquí te dejo algunas opciones con las que seguramente triunfarás.

Si decides incluirlas en tu atuendo, es recomendable combinarlas con prendas que permitan lucirlas en todo su esplendor, como shorts, faldas a la rodilla, pantalones capri o vestidos con aberturas estratégicas.

Fotografía: Pinterest.

Sandalias de gladiador con vestido boho

La estética boho se caracteriza por su espíritu libre y toques artesanales, por lo que las sandalias de gladiador, con sus correas entrecruzadas y su diseño distintivo, a menudo encajan bien con esta estética, complementando la sensación relajada y bohemia del vestido. De la misma forma, es posible combinarlas tanto con minivestidos como con los maxi ya que para aquellos que son cortos, este calzado realzará tus piernas y darán un toque moderno al estilo bohemio, mientras que para los vestidos largos puedes optar por sandalias de gladiador que suban hasta la pantorrilla, esto creará un contraste interesante y aportará un toque de audacia al look.

Tanto las sandalias de gladiador como los vestidos boho suelen ser opciones frescas y cómodas para el verano.

Fotografía: Pinterest.

Sandalias de gladiador con microshort

Otra de las combinaciones clásicas para este calzado son los shorts ya que su largo permite lucir ambas prendas manteniendo el equilibrio entre las dos ya que con este conjunto es posible crear un contraste entre lo informal y lo bohemio, dando como resultado un look muy atrevido y fashionista; y aunque es posible usar cualquier short, si tu favorito tiene un estampado llamativo, puedes crear balance con sandalias de gladiador en tonos neutros como beige, blanco o negro para así mantener el protagonismo en los shorts y puedes añadir accesorios como pulseras, collares o un sombrero para lograr un estilo boho-chic.

Recuerda jugar con diferentes combinaciones y encontrar lo que te haga sentir más cómoda y segura.

Fotografía: Pinterest.

Sandalias de gladiador con falda midi

Para lograr un look muy sofisticado, debes asegurarte de que la falda tenga la longitud adecuada, generalmente alrededor de la pantorrilla o un poco más abajo, esto permitirá que las sandalias de gladiador sean claramente visibles y se destaquen en tu atuendo y es que aunque pueda parecer una combinación complicada, este contraste entre lo elegante y lo atrevido puede crear un look interesante y equilibrado, lo más importante es elegir sandalias de gladiador que se adapten a tu estilo y al tipo de falda midi que estás usando y recuerda complementar el conjunto con accesorios que se ajusten al estilo, puedes agregar unos aretes largos y un brazalete para completar el look de forma armoniosa.

Si la falda midi tiene un corte que cubre tus tobillos, es posible que prefieras sandalias que lleguen más arriba en la pierna para crear un efecto de alargamiento.

Fotografía: Pinterest.

Además de su presencia en las pasarelas de Alta Costura, estas sandalias han logrado integrarse al street style, manteniendo viva una tradición que se niega a desaparecer; con su construcción en materiales brillantes y punta cuadrada, estas sandalias gladiadoras han revitalizado la cotidianidad, aportando un toque de audacia y elegancia a quienes las lucen, por lo que su presencia en las pasarelas y en la moda de calle reafirma su posición como un elemento fundamental de la moda contemporánea.

SIGUE LEYENDO:

Botas Dr. Martens estarán en tendencia durante el 2024 y así puedes combinarlas según el street style

Maquillaje radiante: ¿cómo usar los correctores de color para lograr una piel maravillosa?