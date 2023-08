Sagitario, esto es lo que te espera el 31 de agosto 2023, según el Tarot

Sagitario es uno de los signos más espirituales de la rueda zodiacal, pues a pesar de distinguirse por ser espíritus libres que no soportan las ataduras, los regidos por este signo zodiacal son personas tan volátiles que no temen en aferrarse a alguna forma de certeza, ya que esto les ayuda a poner los pies sobre la tierra de vez en cuando, tal y como indica la titular del canal de YouTube llamado "Tarot de Tallulah", quien este 31 de agosto tiene una serie de interesantes predicciones para este signo de fuego.

Y dentro de las predicciones emitidas por la especialista en lectura de cartas destaca el hecho de que a la vida de Sagitario volverá a introducirse una persona caótica que, a pesar de ser muy atractiva o percibirse así misma como tal, en el pasado fracturó su relación contigo por ser demasiado testaruda, algo que tratará de remediar en los próximos días; está en ti darle el beneficio de la duda o rechazar sus disculpas, las cuales bien podrían tener una intensión oculta, no necesariamente mala, sino sexual.

Sagitario, estás a punto de experimentar grandes cambios en tu vida, descubre si son para bien o para mal / Foto: Pinterest

Sagitario, esta es tu suerte HOY 31 de julio, según el Tarot

La presencia del siete de copas, el arcano del sol y el tres de copas en tu lectura del Tarot indican que en las próximas horas estarás recibiendo una noticia excelente, de hecho hay grandes posibilidades de que en los primeros días de septiembre te encuentres celebrando algo, lo cual puede ir desde una respuesta positiva por parte de un interés romántico al que te animarás a expresarle tus sentimientos, hasta el cierre de un trato de negocios o una contratación laboral.

A tu signo zodiacal también le sonreirá la suerte en el ámbito romántico, ya que el tres de copas hace referencia a que hay una persona que no puede apartarte de sus pensamientos, incluso si ya tienes pareja, pues la Temporada de Virgo ha despertado tu lado más atractivo en el ámbito intelectual, algo que está provocando que personas cercanas comiencen a verte con ojos de amor o pasión.

El seis de espadas como arcano amigo te recuerda que tienes la capacidad de pasar de hoja cuando te percatas que algo ya no te conviene, lo cual te impide regresar con exparejas que en el pasado te hicieron mucho daño o volver a confiar en personas que terminaron por traicionarte. Aunque, esta carta del Tarot también es un indicio de que en estos días vas a estar cobijado por una protección divina y una guía espiritual que te ayudará a tomar las decisiones perfectas para llegar a tus objetivos.

Sagitario, esto te depara septiembre, según el Tarot

Sagitario, en tu lectura del Tarot también figuran la carta de la fuerza, el as de espadas, el mundo y el cuatro de copas, combinación que hace referencia a tu falta de disposición a la constancia, algo que si bien suele ser una característica de tu signo zodiacal, en los próximos días dejará de definirte, ya que lograrás focalizar tu esfuerzo a los planes que tienes a futuro y que estás decidido a comenzar a construir desde hoy.

"Hay un asunto que va a ser una victoria para ti, lo único es que tienes que ser constante para lograr eso y tienes la fuerza para serlo. Tienes (la carta de) la fuerza que es como si tú tuvieras el autocontrol o tuvieras un estado mental que en este momento te permite no dejarte distraer como antes", indicó la tarotista.

Pero no te preocupes, no todo en esta vida son responsabilidades y proyectos profesionales, así que para tu suerte también vas a contar con una vida social muy activa, algo que te va a permitir no sentirte atrapado en una monotonía asfixiante, propiciando que tu lado salvaje se sienta con la libertad de disfrutar de las reuniones y aventuras con amigos o familia.

Signos zodiacales compatibles con Sagitario : Leo, Acuario y Piscis

: Leo, Acuario y Piscis Colores de la suerte para Sagitario en septiembre : Celeste, naranja y café

: Celeste, naranja y café Números de la suerte para Sagitario: 7, 3, 17 y 24

