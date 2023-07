5 peinados para cabello corto muy fáciles de hacer y que te harán estar a la moda

Tener el cabello corto no debe ser pretexto para no lucirte con lo mejor de los peinados en tendencia para este verano, y de hecho es el largo perfecto para presumir recogidos que te harán sentir cómoda en estos días de calor y lluvia. Estas 5 ideas son fáciles de hacer, ya que no requieren de mucho tiempo ni de grandes habilidades, o asistir al salón, así que sólo necesitarás de unos minutos.

Peinados recogidos para cabello corto

No importa si tienes el pelo corto, las opciones que serán tendencia para esta temporada de verano traen muchos estilos para conquistar en cualquier evento, o para ir a la oficina, así que seguro podrás encontrar entre estos peinados una que sea ideal para tu tipo de cabello y que vaya bien con tu personalidad.

Trencitas y torcidos

Son perfectos si quieres verte arreglada pero mantener tu pelo suelto. Solamente debes tomar los mechones de la parte superior de tu cabeza y amarrarlos, ya sea como trenzas o torcidos. Puedes usar también broches y accesorios para sujetarlos. En la parte sin peinar puedes hacer ondas ligeras para darle un toque más chic.

Un estilo perfecto para lucir arreglada y cómoda. Foto: Pinterest

Media coleta con lazo

La media coleta es el peinado ideal para poder presumir tu melena pequeña sin necesidad de preocuparte de que el cabello te estorbe en la cara. Simplemente debes recoger la mitad de tu pelo y sujetarlo en la parte media de atrás de la cabeza. Para darle un estilo más chic lo mejor será utilizar un lazo, listón o pañuelo.

Para algo femenino y romántico. Foto: Pinterest

Chongo bajo con pelo corto

Para darle un efecto más profesional a tu peinado, con un toque desenfadado, los chongos bajos, también conocidos como moños o bun, son la opción ideal, sobre todo para los días de calor en los que también hay lluvia. Sólo deberás llevar llevar todo el cabello para atrás y asegurarlo bien con una liga o con pasadores.

Un peinado elegante y ala moda. Foto: Pinterest

Cabello corto con Spiky Bun

Esta es la manera más chic de llevar un chongo, pues se trata de un estilo retro que está de vuelta para conquistar la temporada. La ventaja con este peinado es que no importa si algunos cabellos quedan sueltos, pues de hecho de eso se trata, de que los pelitos salgan para darle ese toque rokero.

El estilo retro que todas querrán en verano. Foto: Pinterest

Accesorios en el pelo

Si eres de la que prefieren no gastar mucho tiempo tienes una opción muy sencilla: los accesorios. En casi cualquier tienda de complementos o moda tienes una gran cantidad de opciones para el cabello que van desde pasadores hasta diademas. Sólo tendrás que elaborar un peinado muy sencillo y adornar con alguno de estos para conseguir un look sofisticado.