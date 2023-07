El hábito que los fracasados hacen y que debes evitar si quieres ser una persona exitosa

Una de las metas más comunes sin importar de la región del mundo de la que se hable es convertirnos en una persona exitosa y digna de admirar; sin embrago, la tarea puede llegar a verse complicada por factores sociales y económicos que no son más que trabas o muros que impiden conseguir este propósito de vida. A pesar de ello, la insistencia, determinación y el trabajo constante pueden ayudarnos a conseguir cumplir todo lo que se quiere.

Pero antes de llegar a ese punto es importante recordar que no existe un sólo ejemplo de persona exitosa, pues esto dependerá de tus gustos y pasiones. El mejor ejemplo de lo anterior es que para alguien el éxito puede estar en tener una familia estable, comprar una casa o un auto y para otros ganar una competencia deportiva o simplemente terminar una carrera universitaria. Lo que sí es una realidad es que existen algunos hábitos que determinan si lo anterior ocurrirá o no.

¡Ve a por tus metas! (Foto: Pexels)

¿Qué hábitos siguen las personas fracasadas?

Aunque existe una larga lista de hábitos que te pueden llevar al fracaso y a la frustración, hay uno en particular que puede marcar la diferencia y que de hecho es la pieza clave para llegar al éxito sin importar cuál sea el significado que tú le des a esta palabra, pues de seguirlo tú mismo puedes estar frenando tu potencial y capacidades. ¡Así que trata de evitarlo a como dé lugar!, y en cambio apuesta por tomar acción.

El hábito más común y que sólo siguen las personas fracasadas y que no tienen compromiso con nada, ni mucho menos con ellos mismos es hablar mucho, pero no actuar en lo absoluto. ¿Te sientes identificado?, para saber si sigues este estilo de vida en el que te prometes una meta, pero más tarde terminas por ignorarla, debes de tomar en cuenta que estás evitando llegar a triunfar hasta en los pequeños detalles de tu vida diaria.

Un truco para superar este mal que le ocurre a millones de personas es cambiar la forma en la que lo hablas y cuentas a los otros, es decir, en lugar de usar expresiones como "me gustaría", "quiero", "desearía" u "ojalá" seguido de tu meta a conseguir como leer un nuevo libro, hacer ejercicio, dedicar más tiempo al estudio o al trabajo es reemplazarlas por un "voy a hacerlo". De esta manera cada pequeña situación no se quedará como una intención, sino como algo próximo a realizar.

Procura no escuchar las críticas de otros. (Foto: Pexels)

Por otro lado, el hablar sin actuar tiene otras consecuencias y es que al compartir con las personas que nos importan nuestras ambiciones es muy probable que nunca llegues a cumplir lo que anhelas. Entre las razones está el ya no realizarlo tan sólo por haberlo dicho, pero también por la desmotivación de lo que te pueden llegar a decir como un "ya no estás en edad" o por las críticas que pueden existir y que además te limitan a poner en marcha atrás tus planes.

Así que ya lo sabes, si eres de las personas que primero usan palabras como "me gustaría" antes de un "voy a hacerlo" o te dejas llevar por las críticas de los demás hasta que estas frustren tus sueños y pasiones, corres el riesgo de convertir tu vida en un escenario lleno de fracasos y no de éxitos.