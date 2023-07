Vinagre blanco, el truco para desempañar los vidrios del auto

La temporada de lluvias ya comenzó y debido a ello algunos accidentes viales, pues conducir en medio de estas condiciones climáticas suele ser arriesgado, no sólo porque el piso es más resbaladizo, sino también que dentro del automóvil pasan cosas que están fuera del control de los pilotos, como por ejemplo, el paño de los vidrios. Si bien hay muchas recomendaciones para evitarlo y retirarlo, existe un truco con vinagre blanco que no podrás creer.

¿Por qué se empeñan los vidrios?

Es común que cuando comienza a llover aparezca vaho, esto se debe a la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del carro. Este proceso se realiza cuando el aire caliente en el interior toca el parabrisas frío lo que provoca que se condense, convirtiéndose en minúsculas gotas que impiden que puedas ver a través de ellos. Es por esa razón que hay que tener cuidado y estarlo removiendo constantemente.

El vaho se forma por el choque de temperatura Foto: Pixabay

Aunque muchos autos ya tienen sistemas que ayudan a que el vaho no se forme, como por ejemplo, poner el aire acondicionado directamente en el vidrio, todavía hay algunos modelos que no cuentan con este sistema. La solución más sencilla es retirarlo con un trapo o una toalla, no obstante, esto podría ser riesgoso para los conductores, ya que al intentar retirarlo suelen no poner atención en el camino o bien, pierden la visión de lo que está ocurriendo a su alrededor.

El truco con vinagre para desempañar los vidrios

Ante esta situación hay varios trucos y remedios caseros, económicos y naturales que pueden prevenir la formación de paño de los vidrios, una de ellas es con vinagre blanco. Este producto es muy recomendado en los consejos de limpieza, ya que sirve para desinfectar diferentes áreas, así como muebles de las casas. No obstante, ahora también es esencial para quitar el vaho en los carros cuando la temperatura cambia.

El agua y el vinagre evitan el paño en las ventanas Foto: Archivo

Para este truco necesitas un recipiente, media tasa de agua y media de vinagre. Mezcla el líquido con el producto y después humedece un trapo o paño. Frótalo por todo el parabrisas, es así como se evitará que se pegue al vidrio. Esta también lo puedes pasar en la parte de atrás o en todas las ventanas, para que tengas una mayor visibilidad a la hora de ir manejando por la calle, avenidas principales o en la carretera.