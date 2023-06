Anaheim el Centro de TODA la diversión del sur de California

Ubicado en el centro del sur de California, entre Los Ángeles y San Diego, en el condado de Orange, Anaheim es un lugar vacacional de sol, playa y palmeras en donde, sin importar las preferencias, siempre habrá una atracción que llenará los sentidos de sus visitantes; parques temáticos, música y deporte (beisbol y hockey).

Con más de 150 hoteles para todos los presupuestos y estilos, como el Hotel Marriot, Cambria Hotel, Clementine, Courtyard by Marriot, Desert Palms, Greta Wolf Lodge, Sheraton Park Hotel y The Westin, la estancia en esta ciudad, que goza de un clima excepcional todo el año, será más que placentera, disfrutando de sus playas, restaurantes y terrazas para observar los fuegos pirotécnicos y conocer las más de veinte cerveceras que alberga.

Anaheim es un lugar para crear experiencias inolvidables con tarifas más competitivas que Los Ángeles y San Diego, ofreciendo opciones de transporte para recorrer el sur de California de forma accesible y poder conectar los hoteles con parques, outlets, estadios, centros de espectáculos, entre otros.

Fran (Free Rides Around the Neighborhood) es el vehículo gratuito que, aunque no tiene una ruta marcada, brinda viajes por el vecindario con conductores locales que se solicitan a través de la app "A-Way WeGo", sólo es necesario elegir una partida y un destino asignado para crear un tour inolvidable.

Disney, uno de los destinos imperdibles si visitas Anaheim, sorprenderá este año, 2023, con algunos eventos especiales para celebrar sus 100 años. Espectáculos como "Wondrous Journeys", donde proyectan mapas acompañados de sus icónicos fuegos artificiales y "World of color", un show nocturno proyectado en las fuentes de Disney's California Adventure, serán parte de este gran festejo mundial.

Mapa de los parques de Disney

Otro gran destino, cerca de esta ciudad, es la isla de Catalina; desde el puerto se puede tomar el servicio de Catalina Express, que formará parte de la experiencia marítima del lugar, pero no sólo esto, sino que cuenta con atracciones únicas como alquiler de carritos de golf o campos para una partida, buceo, paseos en kayak, parapente, tirolesa y sus tiendas.

Universal Studio Hollywood es un parque que, aunque no está dentro de Anaheim, se encuentra a sólo 40 min de la ciudad en auto y con cuatro opciones más de transporte como tren, metro, autobús y taxi. No hay pretextos para perderse el "Studio tour", en el cual se pueden recorrer los estudios de filmación, durante 1 hr, además de conocer su nueva área de Súper Nintendo World.

Mapa Universal Studio Hollywood

No hay excusas para no viajar a esta ciudad. Gracias a su amplia propuesta de actividades se encontrará un lugar para todos los intereses y estilos. ¡Visita Anaheim!

ARCL