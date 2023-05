Lisa de Blackpink enseña a lucir una blusa de transparencias sin perder la elegancia

El Festival de Cine de Cannes nos ha dejado algunos de los momentos más icónicos y algunas de las tendencias que podemos recuperar para los próximos meses, al menos así lo demostraron varias famosas al llevar lentejuelas como la apuesta más chic sin importar la ocasión, entre ellas Lisa de BlackPink, quien desde su salto a la fama internacional es considerada como uno de los mejores referentes de moda y estilo. Al disfrutar del evento, la cantante no sólo demostró que los looks nocturnos deben ser muy brillantes, sino también con un toque revelador.

Durante los últimos días, Lisa ha demostrado ser una experta en moda y en su último look dejó en claro que las lentejuelas también se pueden lucir con otra de las tendencias del momento: las transparencias. El resultado es perfecto para mujeres de todas las edades que quieren lucir modernas sin perder la elegancia, incluso si se lucen prendas reveladoras como una blusa de botones semitransparente.

¿Cómo combinar una blusa de transparencias? Así puedes lucir elegante

La también bailarina y otras celebridades asistieron a una cena organizada por la firma de moda Celine, de la que ella es embajadora, y para la ocasión apostó por el look que tiene el balance perfecto entre lo juvenil y lo elegante con prendas de la marca; sin embargo, su outfit se puede recrear con mucha facilidad ya que recupera las tendencias del momento. Lo primero a destacar es un elegante traje sastre en color negro, pero muy brillante gracias a estar repleto de lentejuelas.

Para completar un pantalón de corte recto y un blazer largo de hombreras, la miembro de Blackpink apostó por una blusa de transparencias con la que consiguió la imagen más elegante y que se puede replicar desde los 20, hasta después de los 50 años, pues el diseño destaca por ser de botones, escote en "V" y acompañado de olanes. Asimismo, al apreciar la prenda que corresponde a la colección otoño-invierno de Celine, resaltan líneas verticales muy delgadas que terminan de darle el toque chic al diseño.

De acuerdo con Lisa, para contrarrestar lo revelador de la prenda, un top negro por debajo resulta magnífico para derrochar elegancia y salir de otras tendencias ya vistas como el dejar la lencería de encaje a la vista, o bien, sumarse al movimiento free the nipple. ¿Te animarías a seguir sus consejos de moda?, no olvides que el traje sastre es que el le da todo sentido a las transparencias y a pesar de ser algo moderno y atrevido, no roba elegancia a la imagen.

Con esta combinación Lisa de Blackpink causó sensación en el Festival de Cine de Cannes y en las redes sociales, especialmente después de compartir una icónica sesión de fotos dejando ver cada uno de los detalles de su outfit, como es el caso de las transparencias y las lentejuelas. Finalmente, para elevar su estilo, no dudó en agregar un par de stilettos negros y puntiagudos. En lo que respecta a su cabello, una melena suelta y con ondas marcadas resaltó un maquillaje discreto de ojos y gloss en los labios.