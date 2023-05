Cremas antiarrugas: 3 marcas de farmacia que sí funcionan

Aunque existen muchas cremas en el mercado que cuestan una fortuna y tienen resultados espectaculares, la mayoría de las mujeres no pueden pagarlas y se llega a pensar que, si no son costosas, sus beneficios no son los mismos, pero la realidad es que la industria del skincare se ha expandido tanto que hoy en día existen cremas antiarrugas a precios muy económicos que sí funcionan.

Cuando se trata de cremas antiarrugas, lo importante de ellas son los ingredientes que contienen ya que de ellos dependerá la efectividad del producto, uno de los ingredientes más potentes para contrarrestar las arrugas es el retinol, el cual ofrece numerosos beneficios cuando se aplica después de utilizar protector solar.

Fotografía: Freepik.

Así mismo es importante buscar ingredientes que estimulen la producción de colágeno y elastina, como los retinoides, los ácidos glicólicos y los péptidos. Así mismo, es fundamental proteger la piel de los daños solares utilizando un protector solar que bloquee los rayos UV y cuente con enzimas reparadoras del ADN.

Cremas antiarrugas baratas

Estas cremas de venta en farmacias contienen los ingredientes adecuados para prevenir el envejecimiento y aunque son muy eficaces deben estar acompañadas de una rutina adecuada para cada tipo de piel así como el uso diario de protector solar para así crear el efecto deseado.

Fotografía: Freepik.

Rejuveness (Pond’s)

Esta crema promueve la regeneración celular al eliminar las células muertas de la piel y fortalecer su estructura interna, esto conduce a una reducción visible en la apariencia de líneas finas y arrugas, y deja la piel más firme y con una apariencia más juvenil, así mismo es un humectante de uso diario.

Revitalif (L’oréal Paris)

Esta crema tiene la capacidad de rellenar arrugas y restaurar el volumen del rostro, gracias a la alta concentración de ácido hialurónico que actúa sobre los signos del envejecimiento y potencia la hidratación natural de la piel. Es adecuada para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, siempre y cuando se aplique como parte de la rutina diaria y se combine con otros productos que potencien su efecto.

Fotografía: Freepik.

Q10 Antiarrugas Power (Nivea)

Con esta crema enriquecida con coenzima Q10, vitaminas C y E, y biotina, puedes experimentar beneficios notables. Su fórmula está diseñada para disminuir la profundidad de las arrugas, contrarrestar los efectos del estrés oxidativo y reducir la inflamación, lo que la convierte en una excelente opción incluso para las pieles más sensibles. Además, cabe destacar que no contiene parabenos, colorantes artificiales ni alcohol, lo que la hace aún más adecuada para cuidar y proteger la piel.

¿A qué edad debo empezar a usar cremas antiarrugas?

Fotografía: Freepik.

De acuerdo con los expertos en dermatología, las arrugas se originan por el daño solar, la falta de elasticidad de la piel y la flacidez facial y para encontrar una crema antiarrugas efectiva, es recomendable seleccionar aquellas que abordan estas causas ya que una crema de calidad diseñada para combatir las arrugas ayuda a suavizar las líneas de expresión y arrugas faciales al tiempo que proporciona hidratación a la piel.

Mucho se ha hablado sobre de la edad adecuada para comenzar a usar cremas antiarrugas, pero según los expertos no hay una edad específica para comenzar a usarlas ya que esto depende de la genética de cada piel y del funcionamiento individual del organismo. Sin embargo, a partir de los 25 años, e incluso antes, comienza a producirse naturalmente una disminución de colágeno.

SIGUE LEYENDO:

5 perfumes que puedes comprar por menos de 100 pesos para oler a frutas este verano

Skincare económico: Arma una rutina efectiva para piel grasa con menos de 500 pesos

Cremas para el rostro: 5 marcas que cuestan menos de 500 pesos y sí cuidan tu piel