Corte bob: 3 estilos fáciles de mantener que jamás pasan de moda

El corte bob se ha posicionado como el favorito de este año gracias a su versatilidad, pues se puede llevar lacio, ondulado, rizado, con mechas, efectos de color, con un tinte global, en fin sus posibilidades son muchas dependen de tu creatividad y del tiempo que le dediques para poder lucir como recién salida del salón todo los días.

Sin embargo una de las complicaciones que más expresan quienes lo llevan es que puedes llegar a verte como "retrato", pues al ser un look con pelo corto daría la impresión de no haber muchas opciones para peinarlo, si quieres saber más y aprender cómo puedes lucir como toda una estrella si usas ese corte checa esto que seguro te ayudará.

eEl bob queda bien con todos los tonos de cabello. Foto: Especial

3 cortes bob que son fáciles de mantener y no pasan de moda

El flequillo es el rey del 2023, pues todos los looks lo llevarán, ya sea recto, de lado, degrafilado, peinado en medio o con volumen, pues será el elemento clave para dar ese toque de frescura a los looks que se impondrán como tendencia, esto de acuerdo con expertos internacionales en estilismo. Así que ya sabes si buscas refrescar tu corte, sólo debes hacerte un flequillo si no te atreves a más y la noticia es el que el corte bob queda de maravilla con flequillo.

Bob francés

Como ya lo dijimos el bob no desaparece, este corte que ha sido icónico todo el año se niega a desaparecer, por que que su variante más corta permanecerá y es ideal para aquellas mujeres que amaron este look. Este corte se caracteriza por tener una altura entre la barbilla y la mandíbula en un corte diagonal al frente. También se puede llevar recta dando un aspecto de melena midi. Se puede llevar con flequillo para darle un toque más afrancesado.

El bob francés da un look muy romántico. Foto: Especial

Long Bob

Es la versión más larga del corte clásico su altura va por debajo de la barbilla y se caracteriza por su corte irregular más corto en la parte trasera de la cabeza y largo hacia el frente. Es de fácil mantenimiento pues sólo requieres despuntarlo dos veces al mes para que mantena su forma.

Como ya decíamos puedes usarlo con flequilllo, Foto: Especial

Choppy Bob

Se trata de un bob texturizado a través de capas en forma de V que le dan un acabado como entrecortado. Queda genial con flequillos abiertos. La maravilla del corte bob es que va bien con cualquier tipo de rostro, pues al ser diagonal ayuda a estilizar.

Este corte es favorecerdor para quienes tienen poco cabello. Foto: Instagram

