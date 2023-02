Fernanda Castillo: 3 bikinis perfectos para presumir las curvas

Fernanda Castillo se robó todas las miradas este miércoles al imponer moda para las próximas vacaciones en la playa; sin embargo, no lo hizo de la forma tradicional con los looks más icónicos, sino dejando a la vista sus curvas con los bikinis perfectos para robarse todas las miradas. Y es que mientras otras famosas cautivan con los bañadores de dos piezas en color negro para una imagen muy elegante y sensual, la actriz lo hizo con las apuestas más coloridas y femeninas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 40 años compartió una sesión de fotos recordando sus últimas vacaciones en el mar y la alberca, dos lugares perfectos para lucir los bikinis más bonitos, femeninos y cautivadores, pero algo que llamó la atención es que presumió los diseños más coquetos y con los cuales lucirse en color esta primavera. Una de las mejores partes es que Fernanda Castillo también demostró que tanto las mujeres jóvenes, como las maduras se pueden sumar a estas tendencias.

Bikini azul cielo

Una de las primeras fotos con las que la actriz de "El señor de los cielos" derrochó estilo fue esta en la que presume su figura delgada y torneada por el ejercicio con un bikini azul, el color perfecto para combinar con la energía de la playa y además resaltar un bronceado perfecto gracias al brillo del traje de baño. Algo que no puede pasar por alto y por lo que se convierte en la apuesta perfecta para mujeres de todas las edades es que aunque se luce un tiro bajo, no cae en el furor de los microbikinis, además que se complementa con un escote discreto.

Así impuso moda Fernanda Catillo. (Foto: IG @fernandacga)

Bikinis nude y estilo boho chic

Por otro lado, demostró que la temporada primavera-verano también es perfecta para seguirse sumando a la fiebre del estilo boho-chic tanto con estampados como con accesorios que pueden ir desde un kimono hasta un sombrero de palma como el que presumió en este segundo look. Entre los trucos de Fernanda Castillo para estilizar un atuendo playero como este destaca lucir un bikini nude con el cual ayudar a resaltar las curvas de la figura.

A través de redes, la también madre de familia posó desde la alberca y de espaldas para derrochar estilo y demostrar que los trajes de baño clásicos y con cintas para atar por detrás de la espalda nunca pasarán de moda.

Así se presume un estilo sencillo, pero muy glamuroso. (Foto: IG @fernandacga)

Bikini verde y con estoperoles

En su última cátedra de moda, la actriz de 40 años se lució posando desde la hamaca, en esta ocasión con un coqueto y sensual bikini verde esmeralda en el que se aprecia un top de tirantes anchos para una imagen más discreta, pero a la vez con un toque juvenil gracias a los estoperoles dorados que adornan el diseño. Aunque el resto del look se distingue con poca claridad, unas bragas de tiro alto y con un diseño rayado son magníficas para conseguir esa imagen de pin up girl. ¿Cuál es tu look favorito?

Estas ideas son perfectas para tus próximas vacaciones. (Foto: IG @fernandacga)

