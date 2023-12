¡Despierta tu mejor versión en 2024!

Este conteo regresivo es más que una mera tradición; es una llamada a la introspección, a sumergirnos en las profundidades de nuestra existencia para desentrañar lo que hemos logrado, lo que podemos mejorar y lo que debemos dejar atrás. Son 365 días, miles de horas, minutos y segundos, esperando ser moldeados por nuestras decisiones, nuestros propósitos y nuestra voluntad de cambio.

Sin deseos, nos perdemos en el laberinto de la vida. Debemos visualizar con claridad nuestros objetivos y sueños para generar la energía necesaria para enfrentar el nuevo año. "La vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia atrás", como señaló el filósofo Kierkegaard.

En la frenética búsqueda del placer, muchos pasan de largo las oportunidades para una vida más significativa. Atrevernos a luchar por un sentido trascendente implica perder momentáneamente el equilibrio, pero la verdadera pérdida radica en no atreverse y perderse a uno mismo, como bien expresó el filósofo.

Víctor Hugo nos confronta con la esencia misma de nuestra existencia: el problema no es la muerte inevitable, sino la incertidumbre de cómo vivir. Cada día debemos luchar por aprender a vivir, no simplemente sobrevivir. La lucha contra la soberbia, la sensualidad, el egoísmo y la estrechez de corazón nos acerca a una vida plena. Iluminar el mundo con nuestra vida implica abrazar valores como el bien, la verdad, la belleza, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. El cambio de año nos ofrece la oportunidad de una reflexión profunda, pero esa reflexión debe ir acompañada de acciones concretas y puntuales. "Una vida sin examen no vale la pena ser vivida", afirmaba Sócrates.

El cierre de ciclos es vital para lograr el nuevo cambio

Foto: Pexels

Te propongo estas preguntas para un hacer un examen sincero y que sean la base de una nueva lucha en el próximo año:



¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo dejar de hacer para ser mejor? ¿Cómo es mi relación con mi pareja? ¿Cómo es mi conexión emocional con quienes amo? ¿A cuál de mis amigos he dedicado más tiempo? ¿Cuál es el defecto que debo seguir combatiendo? ¿Cómo lograr coherencia entre pensamiento, palabra y acción? ¿Cómo luchar por ser más sereno y amable?



Esta reingeniería de fin de año nos permite evitar repeticiones de malas decisiones y proyectar el futuro con determinación. Una clave para ser una mejor persona y vivir con alegría es la amabilidad. Sonreír, corregir con cariño, dar ejemplo, fomentar el buen humor y ser optimista nos abren puertas hacia una versión más empática y generosa de nosotros mismos.

Recuerda, "Nadie te golpeará tan fuerte como lo hará la vida, pero debes resistir y seguir luchando". ¡Despierta al mejor tú en 2024!

