Árboles de Navidad elegantes: 10 ideas para sorprender a tus invitados este 2023

Se acerca una de las temporadas más esperadas de todo el año, así es, nos referimos a la Navidad y si todavía no has puesto tu arbolito ya te tardaste en hacerlo pero la buena noticia es que todavía estás a tiempo de montarlo. Así que no te preocupes si no tienes ni idea de cómo lo quieres, aquí te mostraremos algunas imágenes que te servirán de inspo.

Hay muchos estilos cuando se trata de poner el árbol de Navidad, hay quienes optan por los tradicionales accesorios rojos, pero también hay quienes se van por lo más elegante y sofisticado y si tu eres uno de ellos, prepárate porque aquí tenemos los arbolitos más elegantes y hermosos para que deslumbre tu hogar.

| Foto: Pinterest

Seguir leyendo:

Luces de navidad: ¿deben desconectarse en la noche o se pueden quedar encendidas?

¿Pondrás un arbolito de Navidad natural? Así debes cuidarlo

10 ideas de arbolitos de Navidad elegantes

La decoración de tu arbolito de Navidad es parte fundamental para que este se vea elegante. Entre los colores más usados con este estilo están el blanco, negro, pateado, verde y dorado. Aunque puedes experimentar con el tono que tú decidas.

Árbol de Navidad verde

Este tono es uno de los más usados de invierno y es por demás de los más elegantes, puedes combinarlo con dorado o plateado y se verá muy elegante. Te sugerimos que este tono lo uses en árboles con escarcha, ya que en uno natural este tono puede perderse y ya ni resaltarán tus decoraciones.

El verde es uno de los tonos más usados de invierno, dale una oportunidad | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad negro con blanco

Sin duda estos dos colores son la cara de la sofisticación, combinan muy bien con otros tonos, así que puedes usarlos si tu árbol es blanco o escarchado. Para que tu arbolito se vea elegante usa decoraciones uniformes, es decir, en caso de que elijas acabados mate usa solo esos, pero si prefieres algo brillante, las esferas son una buena opción para que luzca tu arbolito.

No olvides que el negro es la cara de la elegancia y si lo combinas con negro se verá fabuloso | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad rosa

Cuando nos referíamos a que también puedes experimentar con colores, el tono palo de rosa ha sido tendencia en los últimos años en cuanto a los colores de decorado en los árboles de Navidad. Y es una excelente opción para gustos sofisticados. Este color lo puedes combinar con blanco y dorado y se verá espectacular.

Si quieres experimentar con nuevos tonos elige el rosa palo. | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad rojo

Por su puesto el color rojo es el color más representativo de la Navidad y si decides usarlo, debes elegir bien los colores con los que lo va a combinar, sobre todo si quieres que se vea elegante. Para ello puedes hacer juego con blanco o plateado y verás que tu espacio se verá más que elegante.

El color rojo y blanco hará que tu árbol luzca | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad blanco con dorado

El dorado es uno de los colores que no puede faltar en la época decembrina, sobre todo en tu arbolito. Unas esferas gigantes en este color, combinadas con el color blanco serán la clave perfecta para que tu árbol se vea fabuloso. Estos colores se llevan mejor con un árbol natural o sintético verde.

El blanco es uno de los tonos que no pueden faltarte en Navidad | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad plateado y dorado

La combinación plateado y dorado harán que tu árbol de Navidad se robe las miradas de todos tus invitados. Estos dos colores son fenomenales cuando se trata de la elegancia, te sugerimos usar decoraciones sutiles y si quieres puedes colocar algunos detalles en color blanco.

Un árbol dorado con blanco siempre será muy elegante | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad rojo con dorado

Los arbolitos rojos con dorado son los más atractivos cuando se trata de gamas de colores, pero no solo eso también lucen bien con muebles y accesorios elegantes. Elige bien qué tipo de decoración quieres, las noche buenas son buen opción si quieres que tenga un toque de naturaleza.

Elige accesorios dorados para que resalte el color rojo | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad plateado

Un árbol plateado se ve elegante, creativo y además original, lo ideal es que le pongas decoraciones rojas o blancas para que el color resalte pero sin perder el toque sofisticado que representa este color. El glitter en las esferas hará que se vea llamativo y proporcionará luz a tu hogar.

Este árbol puedes combinarlo con blanco | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad plateado con rojo

Si definitivamente quieres agregar el color rojo a tu árbol de Navidad, puedes combinarlo con plateado para que se vea elegante. Las decoraciones plateadas pueden ser más grandes que las rojas para que no se pierda el color central de este arbolito de Navidad.