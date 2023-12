Estas frases son las que utiliza la gente insegura y que los frena en su desarrollo laboral, según un experto

Las dinámicas de equipo pueden verse afectadas por diversas personalidades, entre ellas las personas altamente inseguras. Stefan Falk, un experimentado coach ejecutivo y experto en psicología laboral, aporta una perspectiva única al tema. Con más de tres décadas de experiencia, Falk ha identificado patrones comunes en la conducta de individuos inseguros, especialmente en contextos de cambio y transformación organizacional.

La inseguridad en el ámbito laboral se manifiesta de maneras sutiles pero significativas. Las personas inseguras tienden a buscar la estabilidad y resistirse a los cambios, incluso cuando estos son necesarios para el éxito empresarial. Esta resistencia puede ser especialmente problemática en entornos dinámicos y en constante evolución.

Ven el cambio como una amenaza. Foto: Freepik.

¿Qué frases suelen utilizar las personas inseguras?

Las frases típicas de una persona insegura revelan mucho sobre su visión del mundo laboral y su lugar en él. Por ejemplo, comentarios como "No tengo tiempo para esto" o "Ya intenté algo similar y no funcionó" son indicativos de una gestión del tiempo deficiente y una reticencia a probar nuevas estrategias. Estas expresiones no solo reflejan una falta de flexibilidad, sino también una tendencia a evitar la responsabilidad y el crecimiento personal.

Es un obstáculo para su progreso. Foto: Freepik.

A menudo ven los cambios como amenazas, lo que puede llevar a percepciones distorsionadas. Frases como "Esto es solo otra estrategia para recortar puestos de trabajo" o "Es una idea estúpida, todo está bien como está" son ejemplos de cómo la inseguridad puede alimentar la paranoia y el desprecio por la innovación. Estas actitudes no solo son un obstáculo para el progreso individual, sino que también pueden tener un impacto negativo en el equipo y la organización en su conjunto.

¿Cómo combatir la inseguridad en el ámbito laboral?

Frente a estas actitudes, Falk sugiere un enfoque equilibrado que combine apoyo y firmeza. Es crucial mantener una actitud positiva y compuesta, evitando la lástima, que a menudo puede ser contraproducente. Desafiar las excusas y fomentar la autoconciencia son pasos esenciales para ayudar a las personas inseguras a superar sus miedos y limitaciones.

Un enfoque positivo y paciencia es lo que se necesita. Foto: Freepik.

La inseguridad en el trabajo es un desafío complejo, pero con estrategias adecuadas y una comprensión profunda de la psicología humana, es posible transformar la inseguridad en una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. La experiencia y los conocimientos de Stefan Falk en este campo ofrecen una guía valiosa para navegar y superar estos retos, tanto para líderes como para empleados.