Cortes de cabello 2024: 7cortes que dominarán las tendencias

Al momento de elegir un corte de cabello nos detenemos a pensar si nos quedará bien con la forma de nuestro rostro, si será cómodo y fácil de peinar o si no será que días después nos arrepentimos por un drástico cambio de look. Por lo que antes de acudir a la estética y elegir el corte deseado es recomendable que sepas cuáles son las tendencias que estarán de moda en el 2024 en todo lo que a cabello se refiere.

Me di a la tarea de investigar qué tipos de corte dominarán el próximo año y sobre todo cuáles son los que quedan bien con todos los tipos de rostro, pues lo más importante al momento de elegir un cambio es que estemos seguras de la decisión que tomamos, que nos haga sentir poderosas y fuertes.

Corte bob, el clásico que regresa

Descubre cuáles son las tendencias que vienen para el 2024. Foto: Instagram @hirohair

Si hay un corte que ya se coló en el gusto de todos es el bob, ese estilo romántico, fresco y que nos ayuda a darle un toque de audacia a nuestro look de todos los días. Su furor inició en el 2022 y dos años después seguirá siendo uno de los favoritos, pues llegó para quedarse. Si aún no te has atrevido a usarlo estás en tiempo, pues lo veremos con fuerza todo el próximo año. Si no eres amante de los cabellos recuerda que también tiene versiones medianas por si no quiere un cambio muy radical.

Además del clásico bob hay otros cortes que se suman a las tendencias de moda del 2024 por lo que hoy te diremos cuáles son los 7 cortes de cabello que se posicionarán con fuerza el siguiente año, así puedes ir previendo cuál te gusta más y quieres llevarlo en tu melena.

Cortes de cabello corto 2024

El corte Bixie: Este corte, una mezcla entre el bob y el pixie, ha sido una de las tendencias más fuertes de 2024. Aporta un toque de audacia y modernidad, ideal para las mujeres que buscan un cambio de look atrevido.

Cortes boyish: En 2024, se han visto tendencias hacia looks más experimentales y andróginos. Estos estilos se crean mediante la fusión de influencias nostálgicas del pasado con aspectos frescos y modernos.

El boyish es un corte de inspiración masculina que cada día gana más terreno. Foto: Especial

Cortes de cabello mediano 2024

El corte bob: Un clásico que nunca pasa de moda. En 2024, se espera que este corte se reinvente con nuevas variantes y estilos.

El clavicut: Favorecedor, versátil y estiloso, este corte de pelo promete seguir siendo uno de los más demandados. Ideal para aquellos que buscan un look que rejuvenezca y aporte volumen.

El clavicut aporta un aire de rebeldía. Foto: Pixabay

Cortes de cabello largo 2024

Cortes a capas: Proporcionan volumen y movimiento al cabello, son fáciles de mantener y favorecen a la mayoría de las formas de cara.

Shag: Este corte en capas es ideal para mujeres con cabello ondulado o rizado. Combina una apariencia desenfadada con una estética chic, perfecta para el verano.