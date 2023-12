Medias rojas: 3 ideas de looks para enamorar esta Navidad 2023

¡Rojo y más rojo! Este color es sin duda un tono típico de la Navidad, por lo que no es raro ver que están en tendencia las medias color rojo y la verdad es que nos ha encantado cómo se ven, por lo que en esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar los mejores looks para ofrecerte algunos looks en los que puedes inspirarte para lograr verte maravillosa en estas posadas o reuniones navideñas.

Si deseas atreverte a probar con colores diferentes esta es una alternativa que va bien con cualquier color, pero lo puedes usar con prendas básicas como falda negra, pantalón blanco, un vestido, con tenis o zapatillas. Ahora pasaremos a algunas ideas de inspiración para looks con medias rojas.

Atrévete a usar rojo y más rojo. Foto: Instagram @

Sigue leyendo:

Las medias rojas regresan de entre las sombras sesenteras para convertirse en las protagonistas de la temporada

¿Cómo usar medias rojas este invierno 2023?

Así puedes crear un look muy navideño con prendas básicas. Foto: Pinterest

Algunas especialistas en moda como Cynthia Fuertes nos explican que esta tendencia es básica para el invierno y la podemos llevar sin rompernos mucho la cabeza, ya que sólo necesitamos tener un par de medias rojas y combinarlas con prendas que ya tenemos en nuestro armario como puede ser una falda negra, o un vestido corto en algún color neutro como puede ser el blanco.

En otras plataformas como Pinterest podemos ver varias ideas para looks con medias rojas, algunas muy clásicas como una minifalda negra a conjunto con un suéter a rayas blanco y negro. Aporta un aire de romanticismo y nos hacer ver casuales, es una gran idea si lo que buscas es verte juvenil y sin frío.

Puedes elevar tu look con el uso de accesorios. Foto: Pinterest

Ahora que si lo que buscas es un look más clásico puedes optar por las medias rojas con un abrigo negro y como toque especial una boina, que son ideales para la época de frío. Prueba alguna de estas ideas y mira cuál es el look que más se apega con tu estilo, recuerda que lo más importante es sentirte cómoda en estas fechas.