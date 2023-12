Las 3 palabras mágicas que debes pronunciar para que aparezca ante ti la persona que te gusta

El poder de manifestar se refiere a la idea de atraer experiencias positivas a tu vida mediante la visualización de momentos, pensamientos y emociones positivas. Algunas personas creen firmemente en la ley de la atracción, la cual considera que tus pensamientos y sentimientos pueden influir en los acontecimientos que te ocurren, es decir, que tú tienes esa capacidad para atraer o crear lo que te imaginas.

Ha sido abordada por varios autores tales como Napoleon Hill en su libro "Piense y hágase rico", Rhonda Byrne, que escribió "El Secreto" y de este se filmó una película homónima, pero también están Esther y Jerry Hicks, quienes han escrito varios otros textos como "La Ley de la Atracción: Conceptos Básicos de las Enseñanzas de Abraham". Si tú crees en la ley de atracción, en el poder de tu imaginación, entonces es posible que el siguiente ritual te ayude para que la persona que te gusta se aparezca ante ti.

Es posible atraer hacia a ti a alguien que te gusta o te interesa. Foto: Freepik

Sigue leyendo:

¿Quieres atraer a la persona que te gusta? Haz que se enamore de ti con este poderoso RITUAL: VIDEO

¿Buscas atraer el amor de esa persona especial? Esta rutina de miel y vinagre no falla y debes probar

Las tres palabras mágicas para que aparezca ante ti la persona que te gusta

En el mundo hay diversas culturas así como rituales, por lo que esta ocasión conocerás uno en el que sólo debes pronunciar con toda tu fe y confianza tres palabras de origen medieval: "acotos", "exfeten", "canabo" seguidas por el nombre de la persona que deseas ver y después la frase "te invoco ante mi presencia", tal como se señala en la siguiente imagen.

Este ritual te servirá para invocar a cualquier persona que desees volver a ver. Foto: TikTok

¿Qué dicen las personas que han puesto en práctica este ritual?

De acuerdo con algunos seguidores de la cuenta de Swami Manuel en TikTok, este ritual es efectivo, ya que al ponerlo a prueba han tenido la posibilidad de invocar a la persona que deseaban volver a ver. Estos son algunos de los comentarios: "regreso en 3 días y les digo que si funciona...", "a mi siempre me funciona, pídelo con mucha fe", "a mí me funciona, después de varios días, con mucha fe lo digo y sigo haciendo mi día normal, porque si uno está pendiente no hace efecto".

Hacer este ritual pronunciando exactamente esas palabras también te permitirá recuperar a otros seres preciados para ti, como un animalito si es que se ha perdido, así como objetos importantes, sólo que en vez del nombre de una persona, debes decir el nombre de tu animalito o de lo que extraviaste para que regrese a ti, como un libro, dinero, joyas.