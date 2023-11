"Manos de Diabla" y uñas de diosa: el secreto detrás de la profesión de las nail artists

Para muchas personas "hacerse las uñas" es una trivialidad, pero lo cierto es que, además de sumirte en horas de relajación, muchas veces se convierte en una forma de subir el autoestima de quienes dudan de sí mismos o de sus gustos, pues una nail artist no juzga, se preocupa porque las ideas de sus clientes se cristalicen y los dejen con una marcada sonrisa en el rostro que ilumine su mirada y los haga salir de su negocio admirando las obras de arte en miniatura que llevan en su manicura.

Pero, detrás del glamour y los diseños llenos de innovadoras técnicas hay verdaderas artistas que no dudan en probar con diferentes estilos y combinaciones que, aunque podría resultar bizarras, provocan que las miradas se enfoquen en las manos, las cuales llega un momento que más que ser una extensión del cuerpo, se convierten en una verdadera representación de la personalidad de cada individuo, razón que hace que Blanca Itzel Echeverría se esmera tanto en los dibujos que hace a mano alzada como parte de su proceso creativo de manicura.

De la manicura al arte: el secreto de las nail artists

Si bien el trabajo de una nail artist es bastante desgastante y agotador, la expresión de Blanca Itzel al terminar de esbozar un diseño es la prueba viviente de que las horas que le lleva detallar un boceto valen por completo la pena, ya que "sus bebés" se convierten en su orgullo diario, ocasionando que, como toda una buena madre, termine tapizando las redes sociales de sus creaciones, mismas que se distinguen por su combinación de técnicas y sobre todo, por el detalle de dibujos a mano alzada.

Pues, aunque gran parte de los modelos de uñas de acrílico se enfocaban en los brillos y la pedrería, Blanca Itzel decidió apostarle a un giro bastante artístico y retador, el cual no sólo pone a prueba su creatividad, sino su paciencia, esto en atención a que, replicar dibujos animados a escala minúscula no es tarea fácil y menos si tomamos en cuenta que el lienzo no es plano sino cóncavo, situación que complica el tema de conservar la armonía de las proporciones, algo que la dueña de la cuenta de Instagram "Manos de Diabla" ya domina a la perfección, pues ha pasado de hacer manicura a consolidarse en una verdadera pintora y escultora que no teme en alejarse de los trends de moda para darle a sus clientes lo que verdaderamente buscan: diseños originales y disruptores.

Micro pintura, una técnica de nail art que pocos dominan

La personalización de los objetos, accesorios y ropa es evidente desde que somos infantes, de ahí que muchos niños y niñas disfruten decorando sus cuadernos o útiles escolares, pero llega un momento en el que los dibujos ya no se pierden en las gomas de borrar, sino que trascienden a superficies más duraderas y permanentes, siendo un ejemplo las uñas, un lienzo infravalorado que es el seno del surgimiento de la micro pintura, una técnica en la que Blanca Echeverría a sus 25 años de edad, ya es una experta.

"Mi especialidad es la micro pintura, desde realizar caricaturas hasta diseños más realistas. Mis clientes normalmente siempre me piden caricaturas o diseños exóticos con piedras y relieves, cosas fuera de común o de su zona de confort", reveló la nail artist en entrevista con El Heraldo de México.

Pero, ¿en qué consiste la micro pintura? Tal y como sugiere su denominación, esta técnica de nail art, también llamada "pintura en miniatura", es una expresión de arte única que implica llevar dibujos elaborados a un lienzo reducido en el que se cuenta con milímetros para hacer trazos impresionantes y donde el margen de error es mayúsculo, algo que motiva a que muchas manicuristas opten por descartarlo dentro de sus técnicas favoritas.

Sin embargo, los clientes cada vez se ven más atraídos por este tipo de diseños, los cuales lejos de ser tediosos de hacer, implican una paciencia y esmero que sólo una verdadera artista podría lograr, tal y como dejan en claro los diseños que Blanca Echeverría comparte en sus redes sociales, las cuales saltan a la vista por su llamativa denominación, la cual da cuenta de que incluso en el infierno las "garras" son más que un complemento una representación del alma que en vez de encajar con los estereotipos, "busca imponer y ser reconocida", tal y como afirma "Manos de Diabla".