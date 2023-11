Prepara una ricas galletas de yogurt con chispas de chocolate y nueces en 8 minutos

Todos amamos los postres, pero no a todos nos gusta prepararlos porque sabemos que su preparación puede ser en algunos casos tardada e incluso, algunas veces se necesitan utensilios especiales que raramente tenemos en casa. Pero no te preocupes también hay deliciosos postres que no requieren de gran esfuerzo y hacerlos es muy pero muy fácil.

¿Compraste tu freidora de aire y ahora no sabes que preparar con ella? Para la temporada de frío no hay nada mejor que un rico chocolate o café caliente acompañado de algo esponjoso y suculento. Pues tenemos la receta perfecta para que hagas unas deliciosas galletas de yogurt con nueces y chispas de chocolate y lo mejor de todo es que solo necesitarás tres ingredientes.

Receta para galletas de yogurt con nueces

Este platillo conlleva una preparación muy rápida, es tan rico y saludable que además de postre también lo puedes degustar como snack para que lleves a tu oficina o a la escuela de tus hijos. La freidora de aire será tu aliada en esta preparación.

Para hacer las galletas de yogurt con nueces, tardarás tres minutos para la cocción y cinco minutos durante la preparación, lo que te lleva a un total de ocho minutos para realizar todo el procedimiento y servirlas en tu plato.

Puedes colocar almendras en lugar de nueces | Foto: Pinterest

Ingredientes para las galletas de yogurt

290 gr de yogurt griego.

250 gr de harina de avena (si no tienes la harina puedes moler hojuelas).

100 gr taza nueces picadas (las puedes sustituir por almendras arándanos).

100 gr. de chispas de chocolate

Preparación para las galletas de yogur

En un bowl añade harina de avena y yogurt griego, mezcla muy bien. Integra nueces picadas y mezcla nuevamente (la mezcla debe quedar pastosa). Haz una bolita con la mezcla y luego aplana hasta lograr la forma de una galleta. Coloca las galletas en la base de la air fryer. Cocina a 160°c por 3 minutos.

Las galletas deben quedar suaves y cuando van tomando la temperatura ambiente empezarán a ponerse duras | Foto: Pinterest

¿Los postres quedan igual si los hago en la freidora de aire?

Primero debes saber que no cualquier postre se puede hacer en la freidora de aire, pues no tiene la misma función que un horno, sin embargo, hay ciertos postres que sí se pueden realizar ahí y quedan igual de deliciosos.

En las instrucciones de la mayoría de las freidoras no se recomienda usar ni papel encerado ni papel aluminio, motivo por el cual, no se puede realizar cualquier postre y tampoco se pueden meter moldes grandes en el aparato, lo que limita muchas recetas.

Se recomienda no colocar papel encerado o aluminio en la freidora de aire | Foto: Pinterest

¿Qué postres se pueden hacer en la freidora de aire?

A pesar de que su espacio es limitado y funciona igual que un horno, hay una gran variedad de postres que se pueden hacer en la airfryer y quedan muy pero muy ricos y lo mejor de todo es que hacerlos es muy rápido como: tartas, donas, papas, empanadas, brownies, plátanos fritos.