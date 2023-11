¿Los millennials tienen más problemas emocionales que el resto de las generaciones? Esto dice un estudio

En las últimas décadas, la salud mental ha cobrado una importancia capital para entender el bienestar humano. Un reciente estudio de la Universidad de Sídney, Australia, arroja luz sobre un tema preocupante: la generación nacida en los años 90 enfrenta desafíos de emocionales significativamente mayores en comparación con generaciones anteriores, pero ¿por qué es así?

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Richard Morris, analizó las respuestas de encuestas de casi 30 mil adultos entre 2010 y 2020. Se centraron en las diferencias en la salud mental de personas nacidas en cada década, desde los años 40 hasta los 90. Los resultados indicaron que la generación de los 90 no solo experimenta mayores dificultades emocionales y que sus problemas no muestran signos de mejora con el tiempo.

Se les dificulta resolver sus asuntos emocionales. Foto: Freepik.

¿Por qué los millennials enfrentan más problemas de salud mental?

El estudio apunta a las redes sociales como uno de los principales culpables de esta tendencia. Los millennials crecieron en un mundo donde plataformas como Instagram y Facebook se convirtieron en omnipresentes. El doctor Peter Baldwin, del Black Dog Institute, sugiere que la constante exposición a comparaciones sociales a través de estas plataformas ha tenido un efecto perjudicial en la salud mental de los jóvenes. Este fenómeno se agrava al considerar que la generación anterior, la de los 80, no estuvo tan expuesta a este bombardeo de imágenes y estándares inalcanzables.

Aún no es conclusivo, pero muchos expertos apuntan a que las redes tienen mucho que ver. Foto: Freepik.

La interacción con las redes sociales lleva a los jóvenes a cuestionarse constantemente sobre su pertenencia y valor en la sociedad. La exposición a imágenes idealizadas de supermodelos y celebridades crea estándares poco realistas, contribuyendo a una crisis de identidad y autoestima. Esto se ve reflejado en demandas recientes contra Meta, propietaria de Instagram y Facebook, acusada de contribuir a la crisis de salud mental juvenil.

¿Por qué tienen problemas de salud mental los millennials?

Además, estudios complementarios han demostrado que incluso breves exposiciones a imágenes de cuerpos idealizados en las apps pueden tener efectos negativos en la salud mental, especialmente entre las mujeres jóvenes. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también han señalado que la depresión afecta a un tercio de los estadounidenses en algunas regiones, lo que sugiere un alcance más amplio de estos problemas de salud mental.

Acudir con un profesional siempre es la mejor opción. Foto: Freepik.

Este estudio australiano, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, no solo ofrece una visión reveladora de la salud mental de la generación de los 90, sino que también plantea interrogantes críticos sobre el impacto de las redes sociales y la tecnología en nuestra salud emocional y psicológica.