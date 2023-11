Flequillos de moda: 7 tipos que arrasarán en el 2024

Prepárate para un cambio de look con las últimas tendencias en cortes de pelo para el 2024. Los cortes con flequillo son la gran apuesta de la temporada, brindando un aire fresco y desenfadado a tu estilo. Ya sea que prefieras el estilo pixie, el bob con flequillo despuntado o el clásico flequillo cortina, estos cortes son ideales para todas las mujeres que desean innovar en su apariencia. Y si tienes el pelo lacio, el corte cheekbone a la altura de los pómulos es la opción perfecta. ¿Listas para este nuevo viaje de belleza?

El renacimiento del flequillo en 2024

Veremos flecos en melenas cortas y largas. Foto: Instagram @hirohair

El 2024 marca un giro en la tendencia de los flequillos, ofreciendo una variedad de estilos adaptados a diferentes tipos de rostro y cabello. El flequillo largo se ha posicionado como una opción estilosa, especialmente para suavizar las facciones de rostros cuadrados. Otro estilo que ha ganado popularidad es el flequillo abierto, una opción versátil que combina bien con todas las longitudes y tipos de cabello, ya sea rizado, ondulado, fino o con volumen.

Además, los cortes de cabello combinados con flequillos también marcan tendencia en 2024. El corte Blunt con flequillo, que se caracteriza por líneas rectas y definidas, es perfecto para quienes buscan un look audaz y contemporáneo. También se espera que los cortes con flequillos asimétricos sean populares este año. En cuanto al color, un enfoque más natural como rubios y castaños beachy con menos mantenimiento es la elección de muchos.

El flequillo: la tendencia que nunca desaparece

Es una tendencia que nunca desaparece. Foto: Instagram @hirohair

El flequillo, una tendencia que persiste en el tiempo, se reinventa en 2024 con estilos sofisticados y versátiles para todos los tipos de cabello y rostros. La melena setentera y densa con flequillo al pómulo es una de las grandes tendencias de este año, aportando un toque de glamour y personalidad. Este estilo, con capas delanteras que simulan alas de mariposa, se adapta perfectamente a todas las longitudes y se lleva tanto en pelo rizado como liso.

Los flequillos rectos siguen siendo una opción clásica y relevante, especialmente en combinación con el bob, un corte de pelo en auge en 2024. Por otro lado, las variantes más modernas de flequillo, como el abierto o el desfilado, logran un efecto de suavidad y movimiento, aportando un aire fresco a cualquier look.

Además, no podemos olvidar el estilo wixie, una mezcla del pixie con volumen en la parte superior del shag, ideal para cabellos rizados y ondulados. Todas estas opciones demuestran que el flequillo sigue siendo un elemento clave en los cortes de tendencia, adaptándose a los cambios y necesidades de cada temporada.

Los cortes de cabello para mujer con flequillo más populares

Flequillo despuntado con corte bob

Es muy favorecedor para diferentes tipos de rostros. Foto: Instagram @hirohair

El flequillo despuntado con corte bob es una de las tendencias más destacadas para el próximo año. Este estilo aporta un aire juvenil y moderno, además de ser muy favorecedor para diferentes tipos de rostro. Este tipo de corte se caracteriza por tener un flequillo ligeramente más largo en los laterales, lo que aporta una sensación de movimiento y ligereza a la melena. El corte bob, por su parte, suele situarse a la altura de la mandíbula, aunque puede variar dependiendo de las preferencias personales.

El bob con flequillo despuntado es ideal para aquellas que buscan un estilo atemporal pero a la vez moderno. Además, este corte aporta mucha versatilidad en el día a día, ya que puede llevarse tanto liso como con ondas, dependiendo del estilo personal de cada una. Si tienes el cabello con mucha textura o rizado, este corte puede ser una excelente opción para ti. El flequillo despuntado añade un toque de frescura y movimiento a los rizos, mientras que el bob ayuda a controlar el volumen del cabello.

En cuanto al color, los tonos naturales como el castaño o el rubio son los más recurrentes para este tipo de corte. Sin embargo, también puedes atreverte con colores más atrevidos como los tonos fantasía en neón y pasteles que serán tendencia en 2024.

Flequillo lateral con melena larga

El flequillo lateral ayuda a equilibrar las proporciones del rostro. Foto: Instagram @hirohair

El flequillo lateral con melena larga ofrece una apuesta segura para aquellas que buscan un look femenino y elegante. Este corte se caracteriza por su flequillo largo que se peina hacia un lado, creando una apariencia suave y sofisticada. Ideal para melenas con volumen y textura, este estilo se puede personalizar para adaptarse a tus gustos, ya sea manteniendo el cabello liso para un acabado más pulido, o añadiendo ondas para un look más desenfadado.

Es un estilo que favorece especialmente a los rostros alargados, ya que el flequillo lateral ayuda a equilibrar las proporciones del rostro. Además, este corte de pelo es versátil y fácil de mantener, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día.

No olvides que el flequillo lateral con melena larga es una excelente opción para experimentar con diferentes colores y mechas, añadiendo profundidad y movimiento a tu melena.

Flequillo cortina con pelo largo

El fleco cortina será el favorito de 2024. Foto: Instagram @hirohair

El flequillo cortina con pelo largo es otro estilo que será tendencia en 2024. Se caracteriza por su versatilidad y se adapta a cualquier longitud de cabello, aportando un toque chic y retro a tu look. Este tipo de flequillo es perfecto para enmarcar el rostro y destacar tus rasgos. Se combina muy bien con melenas largas y capas, aportando volumen y movimiento al cabello. Además, es ideal para aquellos que buscan un cambio de look sin un corte de cabello drástico. Aunque este estilo puede llevarse con cualquier color de cabello, los tonos naturales como rubios y castaños son particularmente favorecedores. Para un look moderno, puedes considerar la opción de un flequillo cortina con raya a un lado.

Flequillo contundente con pelo corto

El flequillo contundente con pelo corto es una excelente opción para quienes buscan un look atrevido y moderno. Este estilo se caracteriza por un flequillo recto y definido que cubre totalmente la frente, combinado con un corte de pelo corto a la altura de la nuca o la mandíbula.

Este tipo de flequillo aporta un toque de sofisticación y valor al look, siendo ideal para mujeres con rostros alargados, ya que suaviza y equilibra las proporciones del rostro. Asimismo, se adapta a diferentes tipos de cabello, desde lisos hasta rizados.

El flequillo contundente con pelo corto es perfecto para quienes desean un estilo fácil de mantener que requiere poco tiempo de peinado. Solo necesitas un buen producto de peinado para mantener el flequillo en su lugar y un corte regular para mantener la forma del pelo corto.

Además, este estilo permite jugar con diferentes tonalidades. Puedes optar por colores naturales o atrevidos para complementar tu look y destacar. Por ejemplo, las mechas, balayages o colores fantasía pueden ser una excelente opción para este 2024.