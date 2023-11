Layered bob el corte que será el rey del 2024 y querrás llevar en tu cabello

Se acerca el 2024 y estamos encontrando más información de todas las tendencias que viene el próximo año en colores y cortes de cabello que nos harán estar a la moda durante los 12 meses del año. De acuerdo con los estilistas internacionales los tonos fantasía vendrán con fuerza en colores neón y pasteles, así como los clásicos rubios.

En lo que respecta a cortes serán siete los estilos que se verán con más fuerza. El cabello se llevará muy corto, una tendencia que se ha colocado con fuerza en los últimos dos años, así que si aún no te has atrevido a cortar tu melena quizá esta sea tu oportunidad para renovar tu look y verte diferente. La buena noticia es que permanece un corte del que nos hemos enamorado: el bob.

Los tonos castaños se verán en el 2024 junto a esta variante de bob. Foto: Pinterest

Sigue leyendo:

7 cortes de cabello que serán moda en 2024 y quedan bien con cualquier rostro

Layered bob el corte que será el rey del 2024

El cabello corto seguirá en el gusto de los estilistas internacionales durante este 2024, pues son ideales para un arreglo fácil, rápido y nos ayudan a no tener que preocuparnos por el arreglo del pelo, además nos dan un toque chic que amamos, por su frescura muy natural. Este año los cortes de cabello corto pasarán por el corte pixie con volumen en la parte superior, es una opción audaz y moderna, perfecta para aquellas que buscan un cambio radical.

Sin duda alguna el rey de los cortes de cabello seguirá siendo el bob, esta vez en su versión Layered bob, que es más radical, sin dejar de lado la comodidad y versatilidad que lo caracterizan, siendo apto para todo tipo de cabellos: rizados, ondulados o lisos. Además aporta ese toque rejuvenecedor para quienes buscan darle un toque más dinámico a su melena. Este estilo juega con diferentes largos y capas generando un efecto de mayor volumen, ideal para cabellos gruesos.

¿Te atreverías a usarlo? Foto: Pinterest

Por otro lado, el corte bob en sus versiones más actuales, ofrece un look fresco y sofisticado. Asimismo, los cortes texturizados y llenos de movimiento a base de capas, aportan un toque de feminidad y elegancia. También existen opciones para las más arriesgadas, como los estilos andróginos que se llevan con mucha personalidad. Recuerda, la clave está en elegir el corte que mejor se adapte a tu estilo y tipo de cabello.

Aporta movimiento a la melena y queda bien con todo tipo de rostro. Foto: Pinterest

Así se hace el corte layered bob