Descubre los 7 consejos ideales para salir en bicicleta los días de lluvia

Salir en bicicleta bajo la lluvia puede ser una experiencia única, pero requiere algunos ajustes y precauciones para que la aventura sea segura y placentera. En este artículo, te presentamos siete consejos esenciales para disfrutar de tus paseos en días lluviosos. Recuerda que la seguridad es lo primero y con la preparación adecuada, podrás disfrutar de una experiencia única en tu rodado sin importar las condiciones meteorológicas.

Consejos prácticos para los días de lluvia

Los días de lluvia no siempre son sinónimo de temperaturas frías y a menudo son bastante templados. Si no hace demasiado frío y la ruta no es muy larga, opta por un culotte corto en lugar de uno largo. No solo te sentirás más cómodo, sino que puedes aplicar un truco útil: untar crema o aceite en tus piernas para que el agua resbale rápidamente, manteniéndote seco y cómodo.

Sigue estos consejos para que puedas disfrutar del ciclismo aún en días de lluvia.

Fuente: Pinterest

Otra sugerencia muy importante es el uso del guardabarros que es esencial en días de lluvia. De ese modo, evitan que el agua y la suciedad del suelo salpiquen tu ropa y rostro. Aunque rara vez vienen de serie en las bicicletas, son altamente recomendados para disfrutar de tus salidas sin preocuparte por las salpicaduras. La reducción de la presión de tus neumáticos es una práctica útil en superficies mojadas ya que al disminuirla, aumenta la superficie de contacto entre el neumático y el suelo, proporcionando una mejor tracción y estabilidad en condiciones resbaladizas. Es importante, también la limpieza luego de andar en la bicicleta, ya que con la lluvia, la suciedad se adhiere

Si una lluvia inesperada te sorprende durante tu recorrido, puedes evitar que tus pies se empapen de una manera simple. Busca una bolsa de plástico y ajústala a tu zapatilla, lo que mantendrá tus pies secos y cálidos. Otro aspecto a tener en cuenta, es que el cuerpo esté seco y cálido. Si no tienes ropa impermeable, un truco casero es colocar un diario dentro de tu remera, lo que evitará que el viento enfríe la ropa mojada y te protegerá de resfriados.

Es importante al finalizar el entrenamiento, lavar la bicicleta para que el barro no se adhiera. Fuente: Pinterest

Bajo la lluvia, la seguridad es primordial, en ese sentido, es vital que conduzcas con precaución, evita movimientos bruscos, frena de manera progresiva, mantén tu mirada en la distancia y concéntrate en la ruta. La visibilidad puede verse reducida, por lo que es fundamental ser precavido y mantener la atención en la carretera. Creemos que con estos consejos, podrás disfrutar de tus paseos en bicicleta incluso en días lluviosos, sin preocuparte por el clima.