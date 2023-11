Charlène de Mónaco nos enseña a usar botas altas en un look elegante después de los 40 y con el rojo como protagonista

La moda no conoce de edades y eso nos ha quedado claro con las famosas, pero también con las miembros de la realeza que siempre nos deleitan la pupila con sus mejores looks en los que se crea el balance ideal entre lo elegante y lo moderno, siempre siguiendo las mejores tendencias de la temporada. Aunque hay muchas royals de quienes aplaudir el estilo, en las últimas horas fue Charlène de Mónaco quien acaparó todos los reflectores.

Pues la princesa consorte de Mónaco se lució con una lección de moda ideal para mujeres de más de 40 años que quieren verse en tendencia y con una imagen de lo más chic. Por supuesto, lo hizo muy a su sello personal y con prendas que no cualquier mujer se atreve a usar, pues eligió el color rojo como el gran protagonista, ¡y lo llevó hasta en el calzado!

¿Le robarías el look a la princesa? (Foto: IG @monaco_info)

Sigue leyendo:

Pantalón negro: 5 maneras de combinar esta prenda básica para verte elegante

¿Cómo usar unas botas rojas? Charlène de Mónaco nos enseña

Todas las mujeres tenemos unas botas altas en el clóset que pueden ir desde el clásico color negro, o bien, apostar por algo más arriesgado como un rojo vibrante y si este es tu caso, pero no tienes idea de cómo combinarlas, la princesa Charlène nos acaba de dar una cátedra de estilismo con la que demostró que los looks total red son la obsesión de la temporada. La mejor parte es que sólo recurrió a prendas básicas del clóset y que te ayudarán a elevar tu atuendo al estilo "old money".

Este domingo, ella y el príncipe Alberto se dieron cita en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada para festejar el Día Internacional de Mónaco y para la ocasión, apostó por usar el rojo de la cabeza a los pies, aunque lo que más llamó la atención es que se olvidó de los elegantes stilettos para lucir unas icónicas botas altas con las cuales lucirse moderna y femenina. Para no perder la sofisticación, eligió un diseño de terciopelo y tacón bajo, así como una altura por debajo de las rodillas.

Como te adelantábamos, las botas altas de Charlène de Mónaco fueron loas grandes protagonistas este fin de semana y en su atuendo de invierno, dejó en claro que lo ideal para llevar este calzado después de los 40 años no es con jeans, sino con vestidos y abrigos. A sus 45 años de edad, la madre de los príncipes Jaime y Gabriel impuso una nueva tendencia que sin duda se podrá llevar en los próximos meses.

Las botas altas rojas con las que la princesa derrochó glamur. (Foto: IG @palaisprincierdemonaco)

Aunque para la ocasión la royal apareció con un vestido, se trata de la combinación magnífica para el invierno, pues el diseño con falda de caída en "A" es de corte midi, por lo que es lo suficientemente abrigador para cualquiera. Por otro lado, añadió un calientito abrigo (también rojo) que destaca por ser acentuado en la cintura y con una caída holgada que alarga la silueta.

Entre los trucos finales de Charlène de Mónaco para lucirse después de los 40 años no se pueden ignorar los accesorios entre los que una boina y guantes le dan el último toque al look monocromático. Asimismo, las joyas son indispensables para derrochar glamur y estilo. ¿Seguirías sus consejos de moda?