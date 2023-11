Flores y plantas: revive a tu jardín en el invierno con este suero casero

Durante la temporada de frío algunas plantas y flores comienzan a marchitarse debido a que no tienen las condiciones adecuadas para crecer, es por esa razón que hay seguir las recomendaciones para que cada una de las especies sobreviva. Aunque cada tipo de vegetación tiene sus cuidados específicos, hay un suero que también podría ayudar a todos y lo mejor es que es casero, por lo que es perfecto para tu jardín.

Desde el otoño se puede ver como algunas flores comienzan a perder sus hojas y empiezan a marchitarse, aunque este es un proceso normal, hay que cuidar que no se enfermen y resistan los fríos para que no mueran. Para evitar que la vegetación que está en tu casa o jardín sobreviva, recuerda no ponerle ponerle tanta agua y abono, asimismo, puedes hacer un suero lleno de nutrientes que ayudará a la planta.

Muchas plantas pueden marchitarse en el invierno Foto: Archivo

¿Cómo hacer un suero casero?

Ingredientes:

Cáscaras de plátano

Cáscaras de huevo

Agua

Procedimiento:

Antes de empezar, tienes que lavar la cáscara de huevo y de plátano, solo tienes que enjuagar un poco, no es necesario que ocupes jabón. Cuando esté listo, tritura los ingredientes en un procesador de alimentos o una licuadora hasta que tengas una masa espesa y homogénea. Pon las cáscaras ya trituradas en una recipiente grande y agrega el agua (4 tazas de agua por cada taza de cáscaras trituradas). Recuerda remover bien la mezcla para que toda la preparación quede en el líquido. Deja reposar esta mezcla por lo menos 24 horas, es decir, todo un día, esto para que se puedan aprovechar todos los nutrientes de las cáscaras y así obtener el suero líquido. Después de este tiempo, ponle este suero a tus plantas y a las flores, tanto aquellas de exterior como las del interior. La preparación se puede poner por lo menos una vez al mes. De igual forma, también se la puedes poner un poco a las hojas, sobre todo a aquellas que tienen hojas grandes.