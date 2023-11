¿Canas en la barba? Con estos ingredientes puedes combatirlas fácilmente

Aunque hay personas que eligen mostrarlas como un signo de distinción, las canas suelen ser interpretadas como uno de los símbolos más claros de una edad que puede ser algo avanzada.

Si bien su aparición tiene más que ver con el estrés o la genética, las canas no son otra cosa que cabello que no cuenta con la suficiente pigmentación natural, y su aparición no está necesariamente relacionada con la edad, a pesar de la percepción tradicional.

Para teñir las canas que nacen en la barba o el bigote, mucha gente emplea los tintes que se utilizan para el resto del cabello, aunque esta elección puede ser problemática, pues estos colorantes suelen ser demasiado intensos para la barba, ofreciendo una coloración exagerada para la zona.

Sin embargo, siempre hay alternativas que te permiten recuperar el tono natural de tu barba y bigote, aunque de una forma un poco más lenta pero segura. Además, al tratarse de remedios caseros, no implican la aplicación de químicos que podrían irritarte la piel.

¿Qué puedo usar para recuperar el tono natural en mi barba o bigote?

El agua de romero es uno de los ingredientes favoritos desde tiempos inmemoriales para recuperar en algunas semanas el tono natural del cabello en barbas o bigotes que han perdido su pigmentación.

Prepararla es muy sencillo: todo lo que debes hacer es agregar cuatro cucharadas de romero por cada medio litro de agua hirviendo, dejar hervir por un periodo de aproximadamente 15 minutos y enfriar.

Acto seguido, aplícala en el área de barba y bigote y deja que actúe por un mínimo de 10 minutos y luego enjuaga tu barba con agua fría. Repite este proceso diario por un par de semanas y después hazlo dos veces por semana.

Aunque lento, este proceso es la mejor alternativa si quieres lucir una barba bien cuidada y del mismo tono que tienes de forma natural en el cabello.