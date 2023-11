¿Cómo hacer para que mi perro no se haga del baño en mi cama?

Es de lo más común que algunos perros ya sea machos o hembras se orinen en las camas de sus amos y aunque los reprendan pueden seguir haciéndolo, causando malas condiciones de higiene y severos daños en las prendas de cama así como en el colchón. Evitar que lo haga dependerá de un trabajo mutuo bajo disciplina y constancia pero puede lograrse.

Aunque tu lomito sea el más cariñoso y tu seas un excelente amo que juega con él, lo saca a pasear, le proporciona su alimento en tiempo y forma pero aun así tu mascota se sigue haciendo del baño en tu cama, no es cosa de odio ni venganza. Se trata más bien de un patrón de comportamiento no atendido a tiempo pero que se puede corregir.

Este comportamiento puede ser por estrés o ansiedad | Foto: Freepik

¿Cómo corrijo a mi perro para que no se haga del baño en la cama?

Es importante resaltar que los perritos no son los culpables de este acto y no lo hacen por malicia, es más bien por instinto. Por eso es mejor que aprendan juntos a superar este comportamiento antes de que cause daños mayores.

Evita que suba a tu cama

Si ya detectaste que esta mala conducta se está volviendo rutinaria evita que se suba a tu cama y llámale la atención para que no intente estar ahí cada que quiera. Sabemos que esta decisión puede ser difícil, sobre todo cuando tu cachorro está acostumbrado a dormir contigo, pero es una forma de hacerle saber que ese no es su territorio.

Colócale un pliego de pañal

Esta es una buena alternativa para mostrarle dónde debe hacer sus necesidades. Si no tienes acostumbrado a tu perro para que haga del baño en un solo lugar, por eso lo hace en cualquier lado. Para ello coloca a tu mascota constantemente sobre su pañal y menciónale que es ahí donde debe hacer, espera junto a él sobre el pliego por unos minutos para que sepa que ese es su lugar.

Los pañales pueden ser una buena alternativa | Foto: Sitio Web Amazon

También puedes poner hojas de periódico o un tapete especial para que pueda orinar.

Sácalo a pasear

Antes de que te preguntes por qué tu perro tiene esa conducta, cuestiónate qué estás haciendo como su dueño para que se porte así. Es probable que se sienta encerrado y por eso comienza a orinar donde se siente seguro. Por eso es recomendable sacarlo a pasear todas las mañanas y todas las noches, al menos por unos minutos.

¿Por qué mi perro se hace del baño en la cama?

Antes de que corrijas al can que tiene este comportamiento, debes saber que para evitar que se haga del baño en tu cama o en todas las camas de la casa, tienes que mostrarle disciplina desde cachorro para que sepa que no puede ir orinando todo tu hogar por instinto.

El pelutito no lo hace por venganza | Foto: Freepik

Pero en muchos otros casos se debe a otras circunstancias, dependerá el contexto de cada peludito, pero regularmente suele ser por una cuestión de relación entre él y su dueño. Te recordamos que con estos consejos, tu perro no aprenderá de un día para otro, debes ser constante para que logre entender la indicación.

Ansiedad: si el perro pasa mucho tiempo solo o no convive con nadie e incluso no sale a ejercitarse, este comportamiento puede ser el resultado de un perro ansioso.

Instinto: en casi todos los perros esta conducta suele darse por instinto, lo hacen simplemente para dejar claro que ese es su lugar seguro

Estrés: esta conducta también puede ser la causa de estrés, el cual podría originarse por algún cambio en su rutina. Algún nuevo integrante de la familia, cambio de casa o estar lejos de su dueño por unos días.

Trastornos de salud: también puede ser el caso que este padecimiento sea un trastorno de salud, tu perro podría estar sufriendo de incontinencia, así que lo más importante es que primero analices por qué lo hace antes de reprenderlo.