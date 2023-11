3 consejos básicos para que tu árbol de Navidad dure más tiempo y huela delicioso

Llegó la temporada de los árboles de Navidad y es que ¿a quién no le gusta tener en su casa uno para esta temporada decembrina? Sin embargo, no solo se trata de un adorno más de estos días, es un elemento que debes cuidar y proteger, sobre todo si tienes uno natural en tu hogar, por eso es esencial que conozcas los cuidados básicos para que se mantenga hermoso, dure mucho tiempo y siempre huela delicioso.

Los árboles artificiales requieren de pocos cuidados en realidad, basta que lo limpies con un atomizador cada año que lo usas para que esté en buenas condiciones, en cambio los árboles de Navidad naturales, dependen de ti para que estén el mayor tiempo posible frescos. Hay algunas prácticas muy comunes a la hora de colocar nuestro arbolito que se han vuelto muy comunes y definitivamente no tienes que hacer, como por ejemplo ponerlo cerca de la ventana.

Seguir leyendo:

Feria de la piñata y esfera: fechas, costos, horarios y cuánto te gastas en ir

Mercado de Truque: ¿Dónde llevar el árbol de Navidad natural seco?

No le coloques cientos de adornos muy pesados porque sus ramas pueden dañarse o quebrarse | Foto: Pixabay

¿Cómo cuidar un árbol de Navidad natural para que dure más?

Una vez que has puesto tu árbol de Navidad es muy fácil que en pocos días comience a tomar otro color debido a que fue cortado de la tierra. Por eso es importante que tengas estos cuidados indispensables hasta que decidas que es el momento de quitarlo, momento en el que también le podrás dar otro uso.

Luz

Muchas personas suelen colocar su árbol de Navidad cerca de la ventana pero este es un error que definitivamente tienes que evitar, sobre todo si la luz del sol le da directamente, porque lo único que pasará es que se secará más rápido. Recuerda que esta luz natural es muy potente y aunque sí la necesita, darle demasiada puede ser muy dañina. Lo ideal es que lo coloques donde reciba luz indirecta, es decir puede ser en una ventana, pero solo donde le den los rayos indirectamente.

No lo pongas directamente al rayo del sol | Foto: Pinterest

Temperatura

Debemos tener en cuenta que los árboles de Navidad requieren de una temperatura fresca para su mantenimiento. Así que preferentemente colócalo donde pueda recibir corrientes de aire frescas. Escoge un lugar cálido y lejos de la calefacción.

Riego

Aunque sea un árbol que ya no depende de la tierra para estar vivo, no significa que no necesita riego. Este consejo es muy necesario, especialmente cuando quieres que el aroma de tu árbol dure mucho más tiempo. Para conseguirlo, necesitas regarlo por lo menos cada tercer día. Esto puedes hacerlo con un atomizador. Ojo, cuando lo hagas asegúrate de que las luces estén desconectadas y no las prendas hasta que hayan pasado de 1 a 2 horas después de su riego, esto para evitar accidentes.

El riego es indispensable para que huela delicioso por mucho tiempo | Foto: Pinterest

¿Qué hacer con mi árbol después de la Navidad?

Ya pasó la temporada y, ¿ahora qué hago con mi árbol? Hay muchas formas con las que puedes darle una segunda vida a tu árbol. No lo tires, puedes trasplantarlo a una maceta, si harás esto debes considerarlo desde que lo adquieres porque requerirás de un árbol pequeño. O bien también puedes plantarlo directamente en la tierra.

Si vas a optar por plantar tu árbol de Navidad, considera que no debe estar más de 20 días sin tierra, de lo contrario durará poco una vez que lo pongas en una maceta.

Otra opción, sobre todo si en tu hogar careces de espacio para ponerlo, es que lo lleves al bosque o a un cerro donde lo puedas plantar, pero debes tener el compromiso de ir a vigilarlo frecuentemente, de lo contrario terminará muerto. Esto al menos, durante los dos primeros meses.

Si quieres ponerlo en maceta considera comprar uno pequeño | Foto: Pinterest

Tips para elegir un árbol de Navidad

Elegir un buen árbol de Navidad puede parecer desafiante pero no lo es. Solo debes considerar ciertos aspectos y verás que así tomarás la mejor opción.

Considera el espacio que ocupará en tu hogar

Decide previamente qué tipo de árbol quieres. Hay diversos estilos en cuanto al tipo de sus hojas y ramas

Revisa que el tronco esté fresco