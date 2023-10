Aprende a colocar piedras en tu maquillaje de Catrina para el Día de Muertos

Faltan solo unos días para celebrar en México el Día de Muertos un día muy especial para muchas personas porque es la fecha en la que recuerdan a sus muertos con ofrendas y comidas especiales para honrar su memoria. Este día también se ha puesto en tendencia que muchas personas salgan a las calles disfrazados de catrinas y catrines, cada año, las vestimentas y maquillajes son importantes, pues le agregan a su indumentaria elementos muy representativos de la cultura mexicana.

En esta fecha, muchas mujeres amantes del make up aprovechan para hacer sus mejores maquillajes de catrina y definitivamente nos dejan sorprendidas con su elaboración, pero no tenemos que ser unas expertas en el arte para elaborar un estupendo maquillaje con diversos elementos como colores vibrantes y hasta piedras que le agregarán el toque glowy a tu disfraz.

El maquillaje de catrina es uno de los más populares del Día de Muertos | Foto: Pinterest

¿Cómo hacer un maquillaje de Día de Muertos con piedras?

Agregarlas es muy pero muy fácil, hay dos formas de hacerlo, para la primera de ellas solo necesitarás las piedras, las cuales las puedes conseguir en las tiendas de uñas, un palillo, un palo de naranjo o lápiz de cera y adhesivo de pestañas. Te sugerimos practicar previamente el maquillaje de catrina que te realizarás ya que si hay algún error y ya colocaste los brillos, la pintura de tu maquillaje se estropeará.

Paso 1: Con un delineador blanco marca el punto donde quieres que vaya la piedrita.

Las piedras las vas a sujetar con el lápiz de cera | Foto: Pinterest

Paso 2: Agrega una gota de pegamento de pestañas a la punta del palillo y colocaba donde marcaste los puntos.

Pon una pequeña gota de adhesivo transparente en el palillo | Foto: Pinterest

Paso 3: Con el palo de naranjo o lápiz de cera, toma el brillo y luego pégalo en donde se encuentra el pegamento, has presión unos segundos y luego suelta.

Haz presión unos segundos sobre el brillo | Foto: Pinterest

Gracias a la durabilidad del pegamento de pestañas, al pegarlas de esta forma, te aseguramos que tus piedras se mantendrán intactas por muchas horas y causarán impacto a lo lejos. Hay diferentes estilos de piedras, puedes elegir las que sean de colores, también hay pequeñas, geométricas y hasta permitas, así que puedes elegir las que más le combinen a tu maquillaje.

¿De qué otra forma puedo hacer un maquillaje de Día de Muertos con piedritas?

En las tiendas de bisutería o en aquellas donde venden todo lo que tiene que ver con disfraces seguramente tienen a la venta la ‘costume face’ una mascara de Día de Muertos con brillos solo para que la coloques en tu rostro. No será necesario que agregues ningún otro tipo de pegamento, para colocarla es muy fácil, sencillo y no necesitarás ningún material extra.

La máscara de Día de Muertos con brillos ya tiene un diseño especial | Foto: Pinterest

Para colocar la mascara de brillos deberás tener realizado previamente tu maquillaje, ya que una vez montado el costume face, no podrás pintar nada sobre él. Lo ideal es que busques un maquillaje que se adapte a los colores de la pegatina para que resalte con los brillos y no los opaque o tape la forma de tu make up, puede ser un maquillaje sencillo y aún así quedará perfecto con este de piedritas.

Paso 1: Desprender la mascara con cuidado, sin tocar la pegatina

Paso 2: Coloca sobre tu rostro y presiona por unos segundos

Se verá increíble y brillarás a kilómetros | Foto: Pinterest

¿Cómo maquillarse de catrina fácil y rápido?

Lograr un maquillaje de catrina fácil y rápido es muy sencillo, solo necesitarás una base blanca, delineador y sombras de colores. Primero aplica una base blanca sutil a tu rostro, luego con un delineador negro remarca dos círculos en tus ojos pasando por arriba de las cejas, rellena con la sombre del color que más te guste y finalmente dibuja con el delineador algunos cuadros pequeños a forma de que parezcan los dientes.

Dibuja los círculos de tus ojos con una línea o haz pequeñas "n" en todo el perímetro | Foto: Pinterest

No olvides colocar el pequeño hueso de la nariz que no puede faltar. Si quieres darle un toque glamuroso a tu maquillaje pinta tus labios de un tono que resalte, pinta unas flores pequeñas en tu frente y barbilla y agrega un poco de blush en tus mejillas y listo.

SIGUE LEYENDO

Día de Muertos 2023: 5 maquillajes de catrina que puedes utilizar para ser la más cute en estas festividades

Halloween 2023 en pareja: los 5 mejores disfraces para compartir con el ser amado