El exfoliante para eliminar las manchas de tus axilas por menos de 90 pesos

Te preocupa que la piel de tus axilas esté oscura y por más que has intentando con diversos remedios caseros como el bicabornato de sodio, solo tienes como resultado una fuerte irritación, es posible que necesites un exfoliante más efectivo, pero al mismo tiempo que no sea agresivo con tu piel.

En el mercado hay diversos exfoliantes y a excelentes precios que te permitirán lucir unas axilas mucho más bonitas y sin las famosas manchas que pueden ser producto de la irritación tras haber tallado la piel con esponjas durante el baño, por resistencia a la insulina, cuestiones genéticas o el rasurado de la zona.

Las axilas pueden mancharse por diversos factores, entre ellos, los hormonales. Foto: Freepik

¿Cómo puedo eliminar las manchas de las axilas?

Hay un exfoliante que puedes utilizar para aclarar la piel de tus axilas en casa y sin tener que invertir mucho dinero, es de la marca St Ives; sin embargo, si el estado de tu piel no cambiara, lo mejor será que acudas con un dermatólogo para que identifique las causas, puedan tratarlo de raíz y deje de ser un tema que te cause inseguridades y no te permita lucir sin camisetas de tirantes o tops.

El exfoliante se llama Gentle Smoothing y lo encuentras en tiendas como Amazon, Walmart a un precio de 85 pesos. También se puede utilizar como mascarilla facial. De acuerdo con la descripción del producto, el polvo de cáscara de nuez ayuda a eliminar delicadamente la piel opaca.

Por otro lado, las propiedades calmantes tanto de la miel como de la avena permiten que pueda ser utilizado en el rostro sin ningún efecto. Cumple la doble función de ser exfoliante para la piel y mascarilla facial. De acuerdo con información de la propia marca, su nivel de exfoliación es delicada. Está elaborado a base de extractos naturales, no cotiene parabenos, es hipoalergénico y no es comedogénico.

Lo puedes conseguir por menos de 90 pesos en Amazon. Foto: Amazon

¿Cómo exfoliar las axilas?

Aplica un poco de Gentle Soothing Oatmeal Face Scrub & Mask en la palma de tu mano y luego masajea tus axilas con el producto durante unos segundos, con movimientos circulares para activar la circulación de tu piel.

Deja actuar el exfoliante en tus axilas unos dos minutos y enjuaga.

Al terminar seca la zona con sutilieza, sin tallar.

Se recomienda utilizar el producto de tres a cuatro veces por semana, observando las reacciones de tu piel

