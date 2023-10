Esto es lo que debes hacer si tu perro ya tiene más de 8 años

A partir de los 8 años de vida, un perro ya comienza a ser considerado un adulto, pero esta etapa varía según su raza, tamaño y los cuidados que haya recibido a lo largo de su vida. Mientras que en los perros mestizos, cuya genética es más diversa, esta transición puede ser menos definida en términos de enfermedades heredadas. Sin embargo, para cualquier dueño de estas mascotas, es fundamental comprender que estos compañeros peludos se convierten en miembros especiales e inolvidables de la familia.

Uno de los primeros pasos para garantizar la felicidad y comodidad de tu perro mayor es proporcionarle una cama adecuada. A medida que envejecen, pueden experimentar malestares en sus articulaciones y músculos. Además, ten en cuenta que los canes mayores tienden a dormir más horas al día, por lo que asegurarte de que tengan un lugar cómodo para descansar es esencial.

Fuente: Freepik

Cuidados especiales para tu mascota peluda

No rechaces a tu perro adulto. A pesar de que pueden volverse más calmados o incluso un poco huraños, siguen deseando formar parte de la vida familiar. Mantenerlos cerca y permitirles compartir momentos contigo es fundamental para su bienestar emocional. La atención y el afecto son tan importantes como siempre.

A medida que envejecen, los perros no podrán correr o saltar como lo hacían en su juventud. En ese sentido, realiza paseos más cortos y relajados con tu compañero peludo, que pueden ser una excelente manera de mantenerlos activos y disfrutar de tiempo juntos. Además, recuerda que los canes mayores necesitan más descanso, así que procura ofrecerles momentos de tranquilidad durante la tarde.

Debes cuidar su alimentación e higiene. Fuente: Freepik

Otro aspecto a tener en cuenta y no es menos importante, es la alimentación. Su organismo ya no procesará los alimentos de la misma manera, por lo que es esencial ajustar su dieta de acuerdo a sus necesidades específicas. Evita darle comida no autorizada, ya que esto podría afectar su salud en esta etapa de la vida. También es esencial mantenerlo limpio, cuidar sus ojos, uñas, nariz y genitales. Vale resaltar que el amor y la atención que le des a tu mascota adulta son más valiosos que nunca. No le administres ningún medicamento sin autorización del veterinario y disfruta cada momento con tu perro.