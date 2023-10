Uñas de alto impacto para salir de fiesta y ser la sensación de la noche

Si eres de las chicas que les encanta preparar con anticipación su look para salir de fiesta y buscas que tus prendas sean las más icónicas de la noche, no olvides que también tienes que también tienes que preparar tus uñas, así no solo serás la del outfit con más estilo de la noche, también llevarás el nail art mas icónico así que no olvides que lucir unas manos arregladas también deben ser parte de nuestro style.

Hoy en día existen muchos diseños de uñas ideales para que brilles en cualquier fiesta, ya sea de antro, una reunión con amigos o una cita romántica a la luz de las velas. Pero hay algunos estilos que en este momento son los que están en tendencia, así que para que estés con lo último en tendencia para tu diseños de uñas, aquí te dejamos ideas que te pueden servir de inspiración para te luzcas con tu manicure.

Las uñas rojas no pueden faltar en un look de noche | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños de uñas más top para salir de fiesta?

Modelos de uñas para fiesta

Empecemos por recordarte que en el mundo del nail art, siempre habrá un diseño que se adapte a tu gusto o evento, no te preocupes si prefieres llevar las uñas cortas o incluso si no te gusta llevar muchos detalles en tu estilo. Pues cada efecto o técnica se puede acoplar a lo que tú prefieras, así que es hora de ir con la manicurista para que dé rienda suelta a su creatividad.

Uñas de gel con glitter

No vas a creer lo fabulosas que se van a ver tus uñas con este estilo. Recuerda que las líneas siempre le agregarán el toque formal a tu uñas, ya sean dibujos geométricos o curvas, así que si vas a elogiar este diseño es porque quieres mostrar un look sofisticado pero a la ves atrevido. Este nail art está hecho con una base negra y glitter en color plateado, la forma es de almendra y sin uñas cortas.

Este diseño lo puedes adaptar a cualquier color | Foto: Pinterest

Uñas de noche elegantes

Si amas el clásico esmalte francés por su puesto que puedes usarlo, pero si no te quieres ver como tú tía cuando arreglaba sus uñas con la punta blanca hay una manera muy sencilla de arreglarlo. El esmalte frenchi lleva décadas posicionado en el arte de las uñas y puedes llevarlo hoy en día pero un poco más modernizado. En este caso se colocó sobre uñas en forma de almendra, la punta es transparente o también puedes usar un tono rosa muy tenue y para la forma francesa se delineó la curvatura con un glitter plateado que sin duda alguna hará que tus uñas sean la envidia de la fiesta.

Este diseño es para gustos más sofisticados | Foto: Pinterest

Uñas de fiesta 2023

No pueden faltar el diseño de uñas con cristales, sobre todo cuando vas a salir de noche porque, claro que las piedritas le agregan el toque elegante a tu look. Pero también hay otros elementos que las pueden hacer destacar, por ejemplo aquí se colocaron unos diminutos cristales y se dibujó un destello en color plateado, mientras que la base fue azul en tonos difuminados.

Los destellos le agregan el toque cool al diseño | Foto: Pinterest

Uñas acrílicas

Para las amamantes de las uñas acrílicas, no puede faltar el diseño encapsulado, este es perfecto porque simula que el glitter está flotando sobre nuestras uñas y por su puesto, brillan a kilómetros, así que para quienes prefieren llevar diseños más sencillos pero igual de increíbles, puedes optar por esta idea; mientras que el color de los brillos van por tu cuenta y puedes colocarlos en cualquier tono.

El glitter siempre es un aliado para las uñas de noche | Foto: Pinterest

Si prefieres un diseño más sencillo pero igual de enigmático puedes recurrir a la técnica ojo de gato o cat eye | Foto: Pinterest

Los tonos metálicos son un plus esta temporada no dudes en usarlos para salir de noche | Foto: Pinterest

