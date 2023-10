Este es el refresco que recomiendan los científicos, por ser el menos dañino

Los refrescos son la bebida más consumida por los mexicanos, sin embargo, no es saludable debido que tiene muchas azúcares y endulzantes artificiales. Si bien no es recomendado por los nutriólogos o por los doctores para incluirlo en la dieta diaria, para algunas personas es muy difícil comenzar, por lo que la ciencia encontró uno de estos productos que podría ayudar para comenzar a eliminar el hábito de tomarlo con regularidad o bien, elegirla en caso de que no haya otra opción.

Un estudio de Harvard T.H.Chan School of Public Health encontró que los refrescos son el producto hecho con jarabe de maíz con más altos niveles de fructuosa, jugo de frutas, sacarosa y más, esto dentro de la categoría de bebidas azucaradas o bebidas con edulcorantes, por lo que no es recomendada para acompañar una alimentación saludable, pues tiene un efecto contrario, ya que está asociada a las comorbilidades como obesidad, diabetes, cáncer, problemas de conducta, entre otros padecimientos.

Los refrescos no son recomendados debido a sus altos niveles de azúcar Foto: Archivo

¿Qué refresco es el menos dañino para la salud?

A pesar de que la mayoría de refrescos tendrían que estar descartados para la dieta, hay una bebida que entra dentro de la categoría de las gaseosas que no perjudica ni causa daños a la salud. De acuerdo a un estudio del International Journal of Sports Medicine publicado en 2007, el agua mineral con gas hidrata exactamente igual que el agua normal, por lo que puede ser una opción en caso de que no haya bebidas naturales.

"Los resultados sugieren que las soluciones que son carbonatadas y/o contienen 10% de CHO (carbaldehído) son efectivas como las soluciones no carbonatadas y sin CHO con respecto a la reposición de líquidos durante 4 horas", destaca el texto, en el que también se observó que que no hay diferencias diferencias en el porcentaje de pérdida de peso corporal ni en el volumen total de orina tras 240 min de recuperación de las personas voluntarias a las que se le aplicó el estudio.

