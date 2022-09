Aprende el infalible truco para secar la ropa en poco tiempo

Secar la ropa con facilidad es una de las tareas que toda ama de casa se propone. Es que resulta un hábito necesitar de urgencia una prenda y encontrase con que está manchada. De ahí en más buscando por todo el hogar alguna vestimenta similar, pero no encontramos y tenemos que acudir a la lavadora. Después del lavado, el tiempo de secado es gigante, por lo que optamos por ponernos la ropa húmeda. Y para evitar que esto te vuelva a pasar, te diremos cómo ayudarte con una toalla.

Cuando necesitamos una prenda que esta mojada, podemos realizar prácticas que no son las correctas. De hecho, hay muchas ideas que no debes imitar nunca. Algunos optan por soplar un secador de pelo sobre la prenda para secarla rápidamente, pero esta acción que hacemos desde la comodidad del hogar no es recomendable para la tela, sea cual sea el material de tu atuendo favorito. De hecho, esto puede dañarlo e incluso aflojar el material, ya sea algodón u otro.

En consecuencia, si estás buscando secar la ropa en tiempo récord, qué mejor que aplicar el truco que te enseñaremos hoy. Entonces, si quieres intentar secar la ropa recién salida de la lavadora lo más rápido posible, es recomendable utilizar un elemento que a diario impacta en nuestro rostro.

Se trata de la toalla y para ello debemos colocar la prenda dentro de ella y envolver. Apretaremos todo con firmeza para que absorba el agua que todavía contiene la ropa. Y para elevar las posibilidades de poder ponerte el outfit el mismo día, te aconsejamos colgarlo en una habitación que no esté húmeda y, sobre todo, espaciarlo bien de otras prendas mojadas. Ten en cuenta que los ganchos son aliados ideales para que la prenda se seque más rápido.

Foto: Pexels

Y queremos secar la ropa y se trata de más de una prenda, es recomendable quitar la ropa de la toalla a medida que se va secando, para que tengamos más espacio para aquellas prendas con dificultad para secarse. Con este truco de hogar, la vestimenta se secará en un abrir y cerrar de ojos.