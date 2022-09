Estas son las mechas que no necesita decoloración y que te harán lucir más joven

El cabello soportó el verano y es momento de darle su premio. Es que en el afán de brindarle unas mechas fabulosas, acudiremos a la decoloración. Sin embargo, en esta ocasión evitaremos este paso, para que la mujer tenga una melena increíble, experimentando un cambio de look sensacional.

Sabemos que las mechas tipo balayage han sido de las mejores alternativas para una cabellera espléndida y rejuvenecida. Sin embargo, el barrido que se aplica sobre el pelo es tan grande que a largo plazo ocasionaremos daños. En consecuencia, expertos aconsejan probar las copper balayage, un estilo que nos dará efecto de capas pero sin repercutir en el estado del folículo piloso.

Además, la parte de las raíces no se tocarán y el cabello mantendrá su color original, por lo que no habrá daños mayores como sucede en el clásico balayage. A continuación, expertos sostienen que se podrán implementar tonos rojizos o cafés, dependiendo del gusto de cada persona, mientras que para la región baja o de las puntas se aplicarán tonos más claros. De esta forma, el efecto de barrido se potenciará.

La mujer que desee unas copper balayage encontrará en este estilo brillo, frescura y un rostro totalmente revitalizado. Además, el mencionado efecto de capas le añadirá volumen al pelo, lo que lo hace todavía más atractivo. En la misma línea, se trata de un look hermoso y perfecto para aquellas personas que no quieren acudir con regularidad al estilista a darle mantenimiento, ya que al quedar intactas las raíces no se genera un efecto dañino.

Foto: Pexels

Este look será ideal para el otoño, especialmente para mujeres con cabello castaño. También la mujer podrá acudir a sus alternativas como las copper balayage ligth (unas mechas con tonos más claros) o las warm, que usan tonos rojizos. En consecuencia, evitarás diversos daños, manteniendo el buen estado de la melena y viéndote más joven.