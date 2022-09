¿Qué pasa si tomo jugo verde todos los días?

No hay nada como iniciar el día con un buen vaso de jugo verde, el preparado que incluso es el preferido de la realeza, y es que entre sus ingredientes destacan aquellos ricos en vitaminas y otros nutrientes con los que el organismo, la salud e incluso la figura se ven beneficiados. Algo importante a resaltar es que cada quien lo toma por razones diferentes, ya sea para combatir problemas digestivos o combatir otras enfermedades, para bajar de peso e incluso para cuidar de la piel y el cabello.

Y aunque normalmente quienes consumen este tipo de bebidas suelen mezclar sabores, ingredientes y por lo tanto colores, con el paso de los días, hay quienes "se casan" con uno solo, ya sea por el sabor o por los beneficios que puede aportar. De tal forma que no sorprende que una de las preguntas más frecuentes sea si es bueno o no tomar jugo verde todos los días y, en especial, conocer cuál es la respuesta que tiene el cuerpo.

Así que si tú eres de las personas que inicia su día con un jugo verde, se va a hacer ejercicio y después regresa a desayunar, e incluso si los tomas siguiendo otra rutina, hay unas cuantas cosas que debes de saber y que a continuación te contamos para que no pongas en riesgo tu salud.

¿Ayuda a bajar de peso? (Foto: Pexels)

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo al tomar esta bebida

Tengas o no enfermedades, siempre que quieras realizar cambios en tu dieta diaria debes consultar a un profesional de la salud que determine si este tipo de jugo es o no la mejor forma de cuidarte, pues así como es famoso por sus propiedades medicinales y nutricionales, no se debe perder de vista que al igual que cualquier otro alimento tiene contraindicaciones que no se deben pasar por alto para prevenir complicaciones.

Por un lado, se debe de tomar en cuenta que este preparado es una de las formas más rápidas y efectivas para que las personas reciban los nutrientes diarios y al ser preparados con frutas y verduras con ingredientes como manzanas verdes, apio, espinacas, pepinos y otros vegetales de hojas verdes, la bebida se fortalece con vitaminas A, C y K, minerales como el calcio, zinc, magnesio y hierro, así como de antioxidantes (también presentes en la vitamina).

Todo ello ayuda de una u otra forma al cuerpo, por poner un ejemplo, el consumo de antioxidantes está asociado a prevenir el envejecimiento prematuro y es una de las alternativas más efectivas para que la piel luzca sana e hidratada, además que el cabello se verá más fuerte y sano que nunca, al igual que las uñas. Por supuesto, no es lo único que hay que tomar en cuenta, pues en su popularidad también destacan los efectos depurativos y la protección al sistema digestivo e inmunológico.

La recomendación es tomarlos recién hechos. (Foto: Pexels)

A pesar de todo lo anterior, hay quienes no han tenido buenas experiencias con los jugos verdes, ¿la razón?, es más compleja de lo que te imaginas, ya que el lado poco señalado y que llega a afectar a muchas personas incluso a las pocas horas de haber dado el primer sorbo son los problemas digestivos. Y es que los ingredientes con los que se prepara la bebida con ricos en clorofila (la que les da el color verde a los vegetales) que, en algunos casos puede ocasionar afecciones como la diarrea, heces sueltas y cólicos estomacales.

De acuerdo con MedlinePlus, lo anterior sólo son algunos de los síntomas de esta sustancia no tóxica, pero que puede acarrear problemas en algunas personas. Incluso se sabe que tras su consumo, las personas pueden llegar a tener la lengua amarilla o negra; mientras que las heces se pueden llegar a ver verdes. En caso de que los jugos verdes estén ocasionando esta sintomatología, es fundamental buscar ayuda médica. Pero es muy importante no ver a la clorofila como una sustancia mala o peligrosa, pues tiene una función muy significativa y es que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, además que mejora la oxigenación de la sangre.

Por supuesto, lo anterior sólo es una de las desventajas de este preparado, ya que también puede tener una larga lista de beneficios y uno de los más importantes es que mejora la alimentación, ya que es una de las mejores formas de agregar alimentos naturales a la dieta diaria; sin embargo, es necesario consultar con un profesional de la salud, en especial si una persona tiene alguna enfermedad.

Finalmente resulta fundamental recordar que siempre se debe seguir una buena alimentación y no dejar todo en manos de los jugos, aún con sus grandes beneficios, pues un error muy grande y común es descuidar el resto de alimentos algo que puede detonar problemas de salud como los gastrointestinales, anemia, fatiga, incluso daño a los riñones y fomentar el aumento de peso, en lugar de reducirlo.

SIGUE LEYENDO

Los 5 alimentos ricos en calcio que debes comer para prevenir la osteoporosis

Así puedes protegerte de picaduras y mordeduras de arañas y alacranes en esta temporada de lluvias

Cómo eliminar el olor a "choquía" de los trapos: un truco infalible