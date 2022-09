2 trucos infalibles para sacar la ropa planchada de la lavadora

La ropa debe ser bien cuidada para que siempre tengamos una figura impecable. Y cuando nos referimos al cuidado no solo hablamos de las manchas y su respectiva limpieza, sino también de no lucirla con arrugas. Sabemos que al sacar las prendas de la lavadora, el siguiente paso será el planchado, algo que nos puede dar pereza. Pero si seguís los trucos que te brindaremos a continuación, podrás saltearte este último paso.

De acuerdo a expertos, cuando realizamos cualquier tipo de lavado las prendas deben estar separadas. La primera segmentación la hacemos entre vestimenta blanca y de color, afín de que las primeras no se tiñan con las segundas. Además, antes de colocarlas en la lavadora, será fundamental separar por tejidos, entre ligeros y pesados. De esta manera, evitamos que las prendas más delicadas se arruguen todavía más.

En esta misma línea, es fundamental leer las instrucciones de limpieza de la vestimenta debido a que algunos tejidos no son aptos para las altas temperaturas ya que se pueden no sólo arrugar, sino también encoger. Cuando hicimos la segmentación y estamos por introducir todo en el lavarropas, será necesario evitar llenar el tambor hasta arriba, porque así sólo conseguiremos que las prendas no se laven bien y, además, queden más arrugadas. Tomadas estas precauciones, será momento de enseñarte alguno de los trucos que te presentamos en el título.

El primer truco consiste en no centrifugar a muchas revoluciones ya que el hecho de poner la lavadora a un mayor número de revoluciones no implica que la eficiencia en el lavado sea superior. Cuando el programa es de 600 rpm, deja aproximadamente el 80% de humedad en la prenda, pero a su vez menos arrugada.

Foto: Pixabay

Y si queremos que la ropa salga sin arrugas de la lavadora, el segundo truco pasará por la implementación de dos cubitos de hielo. Esto se debe a que al hacer la limpieza y su respectivo lavado, el calor del electrodoméstico hará que el hielo se transforme en vapor, y gracias a este, las prendas saldrán planchadas.