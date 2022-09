Con este truco puedes alisar tu cabello de forma natural y sin formol

Tener el cabello liso es el sueño de miles de personas, ya que representan una posibilidad de lucir peinados fantásticos, con la facilidad de que no demanda mucho mantenimiento. Si, desafortunadamente, no contamos con este tipo de pelo, toda mujer podrá acudir a un truco con aceite de oliva, con el fin de alisarlo rápidamente y en pocos pasos.

De acuerdo a expertos, si el pelo no se alisa se puede deber a diversas causas. Las razones principales por las que la melena de la mujer no se mantiene lacia después de alisarlo son: su plancha no estaba lo suficientemente caliente; se sobrecargó la cabellera con producto; o también que se necesita de carácter urgente un corte de melena.

En consecuencia, si queremos alisar el cabello de forma natural y ahorrando grandes sumas de dinero, será mejor que acudamos a una combinación de ingredientes. Ellos serán cruciales para el cuidado de la melena, nutriéndolo y logrando un alisado perfecto, con la característica principal de dejaremos de exponer al pelo con artefactos eléctricos que lo dañan, tales como secadores y planchitas.

La primera recomendación pasará por la combinación entre aceite de oliva y huevo. Para ello necesitaremos 2 huevos y 60 cc de aceite. Reunidos los ingredientes, tendremos que batir los huevos y mezclarlos con aceite de oliva y aplicarlo sobre la melena. Notaremos que toma una consistencia similar a la de un acondicionador y recién ahí aplicaremos sobre la melena. Dejaremos actuar por media hora y finalmente enjuagaremos con abundante agua.

Foto: Pexels

Por último, otra opción efectiva incluirá al aceite de oliva y también al aceite de jazmín. Para ello, tendremos que agregar 45 cucharadas del producto de oliva y 3 cápsulas de aceite de jazmín, junto a 30 ml cucharadas de acondicionador sin amoníaco, en un recipiente. Al conseguir una crema homogénea, la aplicaremos sobre el cabello luego de haber colocado el champú. Esto tendrá que actuar durante 20 minutos y enjuagaremos con agua tibia. La mujer que desee mejores resultados tendrá que peinarse de inmediato.