Covid-19: Estos son los síntomas actuales asociados a las nuevas variantes

En el 2020 una nueva enfermedad llegó a revolucionar la forma en la que el mundo entero interactuaba, pues el Covid-19 puso a todos los hospitales, gobiernos y población en alerta máxima para prevenir contagios que, en ese entonces, podían llegar a ser mortales y con una lista de síntomas que hacían fácil detectar desde casa un posible caso sospechoso; sin embargo, a más de dos años de la llegada de este virus ha mutado en muchas ocasiones.

Prueba de lo anterior es que síntomas como pérdida del gusto y del olfato han dejado de ser de los más comunes y ahora se han sumado una larga lista más de sintomatología que incluso se puede llegar a confundir con un resfriado común y es por ello que hay que prestar atención a cualquier signo que denote la posibilidad de Covid-19. Todo lo anterior se debe a las nuevas variantes de la enfermedad que se han detectado en todo este tiempo, iniciando con Alpha y Delta, siguiendo con Ómicron y ahora con Centaurus.

Aunque se trata de la misma enfermedad, la variante que se detecte puede hacer que los síntomas varíen considerablemente, en especial estas tres variantes que son las que elevaron los casos de contagios a nivel mundial; de hecho, la última de ellas es Centaurus, que ya fue clasificada como "de interés" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los síntomas más comunes actualmente es el escurrimiento nasal. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los nuevos síntomas de Covid-19?

Como adelantábamos, la enfermedad ya no es no que se conoció a lo largo del 2020 y con ello no sólo se incluye la gravedad que puede suponer para un paciente, sino también los síntomas que se le asocian. El claro ejemplo es que cada vez es menos común ver a pacientes que indiquen que uno de sus problemas asociados al virus es la pérdida del gusto y olfato; ahora, se incluyen otros síntomas que antes no se asociaban al coronavirus.

En el caso de la nueva Variante de la India, Centaurus, la OMS ha afirmado que la velocidad de transmisión es cinco veces mayor a Ómicron y que los pacientes pueden presentar malestares como:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreción nasal

Tos

Cansancio

Pérdida de gusto y olfato (menos común)

Mientras que en el caso de la variante Ómicron, que también ocasionó repuntes de contagios a nivel mundial, pero con menor riesgo de hospitalización, los síntomas incluían otros malestares, entre ellos:

Fluido nasal

Dolor de cabeza

Dolor de cuerpo

Dolor de garganta

Fatiga

Estornudos

En estas dos variantes que siguen encendiendo las alarmas ya no se encontraban los malestares que se detectaron en la primera ola de contagios, pues en ese entonces la fiebre, falta de aire y dificultad para respirar, escalofríos y dolor de pecho eran los más comunes. Asimismo, cuando Alpha y Delta aparecieron, era común encontrar pacientes con pulso elevado y niveles bajos de oxígeno, así como perdida del gusto y olfato.

¿De qué otra forma han cambiado los contagios?

Cabe destacar que no es lo único que se sabe sobre los síntomas de Covid-19 asociados a las nuevas variantes, ya que un estudio realizado por el King’s College de Londres y Zoe Covid del Reino Unido, en el que participaron 17 mil 500 personas, arrojó la nueva lista de signos que pueden advertir sobre este virus y además agregó el porcentaje de los más comunes actualmente.

De acuerdo con los resultados, los participantes indicaron presentar:

Dolor de garganta, 58 por ciento

Dolor de cabeza, 49 por ciento

Nariz tapada, 40 por ciento

Tos seca, en cuatro de cada 10 personas

Inflamación de la mucosa, 40 por ciento

Tos con flema, 37 por ciento

Voz ronca, 35 por ciento

Estornudos, 32 por ciento

Fatiga, 27 por ciento

Dolor muscular, 25 por ciento

Náuseas, 18 por ciento

Hinchazón en el cuello, 15 por ciento

Dolor de ojos, 14 por ciento

Modificaciones del olfato, 13 por ciento

Opresión o dolor en el pecho, 13 por ciento

Fiebre, 13 por ciento

Escalofríos, 12 por ciento

Dificultad para respirar, 11 por ciento

Dolor de oído, 11 por ciento

Pérdida del olfato, una de cada 10 personas

Los resultados anteriores son el resultado de un seguimiento de dos años y durante el estudio también se encontraron diferencias significativas entre los pacientes vacunados y aquellos que no fueron inoculados. Aunque el listado anterior comprende todas las señales importantes que no se deben pasar por alto, también se descubrió que quienes recibieron dos dosis de la vacuna contra Covid-19 presentaban síntomas menos severos como escurrimiento nasal, dolor de cabeza y garganta, estornudos y tos.

Por otro lado, las personas no vacunadas presentaban dolor de cabeza y garganta, escurrimiento nasal, tos y fiebre, este último síntoma uno de los asociados principalmente a las primeras variantes del virus.

SIGUE LEYENDO

Viruela del mono: 5 cosas que debes saber en voz de un infectólogo

Dolor muscular después de la Covid-19; cómo comenzar a hacer ejercicio otra vez

Long Covid: estos son los síntomas más persistentes en menores de edad