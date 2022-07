El emprendimiento infantil es la clave para un presente y futuro en plenitud

Con la intención de promover en los niños el valor de la perseverancia, tenacidad y actitud propositiva para no abandonar lo que se empieza es que nace el programa de emprendimiento infantil BusinessKids, mismo que se ha posicionado como un proyecto líder en el que enseñan a los niños las bases para emprender cualquiera de sus ideas, esto a través del juego y actividades lúdicas.

En una reciente entrevista con El Heraldo Digital la presidenta y fundadora del programa BusinessKids, Mary Carmen Cabrera, aseguró que sus actividades están destinadas a introducir a los niños al maravilloso mundo de los negocios a través de juegos y dinámicas conducidas.

BusinessKids es una empresa de consultoría y capacitación que abrió desde 1995, sin embargo, luego de una crisis económica en México del año 2009 los cursos de emprendimiento cada vez eran más demandados, por lo que a partir de ese momento se abrió una línea de investigación en donde se comprobó que era una necesidad el enseñar a las personas a emprender, y qué mejor que hacerlo desde temprana edad.

“Fue así cómo surgió BusinessKids, de pronto empiezo a ver que en definitivo el enseñar a emprender es una necesidad en el mercado y en la vida de los mexicanos, por supuesto que cuando propuse el hacer cursos de emprendimiento para niños me tiraron de loca, me dijeron que no era posible porque la mayoría de las personas todavía creía que los niños no entienden de emprendimiento, pero emprender es empezar algo y eso se nos enseña desde el principio de la vida”, confesó Mary Carmen.