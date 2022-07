3 razas de perros consideradas las más bonitas del mundo

El perro puede ser elegido a partir de distintas cualidades. Especialmente nos preocupamos por el tamaño que pueden tener estas mascotas de grandes o el comportamiento, ya que si son canes que ladran y rompen todo, seguramente desistamos de adoptarlo. Pero el primer impacto es fundamental, por lo que te diremos cuáles son las razas de perros más bonitas del mundo.

Si bien todos los canes (sean puros o mestizos) tienen su hermosura particular, existen razas de perros que se caracterizan por ser bonitos gracias a sus atributos, especialmente en lo que respecta a su pelaje y tamaño. Y hoy te diremos cuáles son los tipos de mascotas que más belleza tienen.

Una de las razas de perros más hermosas es el Samoyedo, caracterizado por ser un can que resiste al frío del invierno, por lo que probablemente lo hayas visto en películas navideñas. Cuenta con un tupido pelaje que lo convierte en un perro que no siente el frío. Esta misma característica es la que los hace parecer encantadoras motas de algodón o nubes. Pero también el pelaje hace que sean animales de gran mantenimiento, que deben ser regularmente cepillados porque pelechan mucho. Sin embargo, no solo se ven dulces, también lo son.

Otro de los canes que se destacan por su belleza es el Pomerianio. Este perro es pequeño, peludo, con una melena encantadora. Lo mejor es ver cómo su pelaje se mueve con el viento cuando corren con sus cortas patitas. Estas mascotas tienen pelaje de distintos colores e incluso se han utilizado para cruzar con perros más grandes, para crear otras versiones, como el pomsky. Además se trata de animales fieles, compañeros y cariñosos.

Foto: Pexels

Finalmente, una de las mascotas más hermosas es el perro Husky siberiano. Se destacan por ser muy similares a los lobos y también por la intensidad en el color de sus ojos. Estas razas de perros son nobles, protectoras y cariñosas. Son la compañía principal para personas que viven en soledad, en regiones montañosas.