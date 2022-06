3 plantas mágicas que traerán prosperidad a tu vida, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las técnicas más utilizadas en decoración en la actualidad, proveniente del continente asiático. De acuerdo a especialistas, esta filosofía china cuenta con más de 3.500 años de historia y busca el equilibrio de la energía de la persona, a través de la distribución y orientación de los espacios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas. Y según esta técnica, existen 3 plantas ideales para atraer suerte.



En consecuencia, te aconsejamos ornamentar tu hogar con algunas plantas específicas. Es que para el Feng Shui, estos ejemplares que te mencionaremos se podrán utilizar para acumular energía positiva, favorecer la salud, atraer el dinero, la inspiración y el bienestar en casa. Es por esto, que si querés tener una mejor suerte, deberás tener algunas de estas plantas en tu hogar o jardín.



La primera de las plantas recomendadas es la Jade. Este ejemplar no puede faltar en tu casa o en tu lugar de trabajo ya que te ayudará a que el dinero fluya y la buena suerte abunde en tu vida. Según expertos en Feng Shui, algo fundamental de esta planta es que para mantenerse en óptimas condiciones, no requiere nada más que mucha luz, además de un riego moderado.



Por otro lado, una de las plantas que no puede faltar en tu hogar es el bambú de la suerte, ideal para aquellas personas que buscan atraer la buena fortuna, pero que no son expertas en el cuidado, ya que no requiere de muchas atenciones. De acuerdo a especialistas en Feng Shui, este ejemplar no solo traerá buena suerte, sino que también te ayudará con la energía positiva.

Foto: Pixabay



Por último, si queremos tener buena suerte y seguir las directivas del Feng Shui, el jazmín será una de las plantas ideales. Además de su suave aroma que perfumará cualquier espacio en donde se encuentre, esta ejemplar atraerá dinero. Con sus pétalos y colores espléndidos, será crucial para decorar interiores con un toque elegante. El punto en contra de los jazmines pasa por sus cuidados específicos.