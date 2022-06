Sandalias minimalistas, así puedes llevar los modelos más bonitos de la temporada

Las sandalias son el calzado que nunca puede faltar durante la temporada de calor, pues además de lucir glamurosas con todo tipo de looks, son perfectas para mantener la comodidad y la frescura sin perder el estilo. Es por ello que todos los años su popularidad aumenta durante la primavera y el verano, aunque es durante esta última estación en la que surgen un largo número de modelos para acoplarse a los gustos de todas las personas.

Es por ello que a principios de año las vimos afelpadas y acolchadas, además de acompañadas por las clásica calcetas blancas y largas que le deban una estética diferente a los atuendos; mientras que en los últimos meses las plataformas y lo chunky ganaron popularidad. A pesar de ello, no son las únicas tendencias del momento, pues otras que han ganado mucho protagonismo en todo tipo de looks son las sandalias minimalistas.

Así que si esta temporada quieres llevar los modelos más bonitos y minimalistas de este tipo de calzado, debes usar alguno de los siguientes diseños, que además de ser cómodos, son perfectos para lucir en todo tipo de estilos y looks. Pues son opciones con las que se pueden crear los outfits más formales y los más casuales y relajados.

Sandalias de punta cuadrada

Como te hemos contado en otras ocasiones y según lo que han dejado ver muchas famosas, las sandalias de punta cuadrada son otra de las alternativas con las cuales conquistar el verano. La mejor parte de esta tendencia viral es que ayuda a elevar cualquier look, pues loa idea es usarlas con tacón corto o alto, así como con cintas o pulseras que ayudan a estilizar los atuendos.

A pesar de la elegancia que tiene este tipo de calzado, se puede llevar con cualquier tipo de look, incluyendo aquellos casuales en short o minifalda que tanto encantan esta temporada. Además, su diseño minimalista no robará demasiado la atención, logrando destacar las prendas y no tanto en los accesorios.

Naomi Campbell usando las sandalias virales del verano. (Foto: IG @versace)

Sandalias con tacón trapecio

Si algo han dejado en claro las famosas es que no sólo las plataformas están de moda y es por ello que modelos de sandalias como las de suela geométrica se han popularizado tanto, pero para las amantes del minimalismo, llegó la tendencia perfecta que recupera ese volumen y textura, pero sin hacerlo el centro de atención.

Se trata de las sandalias con tacón trapecio que han logrado conquistar el corazón de una larga lista de famosas, pues la forma ayuda a estilizar la figura y a elevar cualquier look, en especial si se llevan vestidos cortos o pantalones de vestir, es por ello que se ha convertido en el diseño más bonito y preferido para usar en la oficina y en eventos informales.

El tacón puede variar en grosor. (Foto: IG @dannapaola)

Sandalias flip flops

La tercera opción son las sandalias flip flops que han lucido una gran cantidad de famosas, entre ellas Kim Kardashian, para demostrar que la comodidad lo es todo en esta temporada, además que son la alternativa ideal para pasear por la playa y combinar con minishorts o bikinis; cabe destacar que este modelo tiene dos diseños, uno que es de meter y uno más para sostener en los dedos y de apostar por esta segunda opción, se pueden lograr looks elegantes, sobre todo al usar pantalones de vestir.

Kim Kardashian ha lucido este tipo de sandalias. (Foto: IG @kimkardashian)

Sandalias de suela plana

Por otro lado, las sandalias de suela plana también han comenzado a ganar popularidad en los looks de las celebridades y según sus cátedras de moda, jeans y kimonos largos son la mejor combinación, aunque desde la playa también se pueden lucir para acompañar los bikinis. Asimismo, en los modelos minimalistas se pueden encontrar pequeños detalles como cadenas que den un toque extra de estilismo.

Este tipo de sandalias son perfectas para usar con bikini. (Foto: IG @michellesalasb)

