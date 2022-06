A estas 3 razas de perros no debes cortarle el pelo en verano: los motivos

Los perros son una de las mascotas que más sufren del calor y las altas temperaturas, por lo que será vital hidratarlos constantemente y aplicar otras técnicas para refrescarlos, como abanicarlos o no darle comidas calientes. Pero además, algunas personas considerar que es importante cortarles el pelo, pero lo cierto es que algunas razas de perros no deben ser sometidas al pelaje de su melena, ni en invierno ni en verano.

Según especialistas, el pelo de algunas mascotas protegen su piel de todas las estaciones del año y este es el principal motivo por lo que no deberían pelarse. En este contexto, te diremos cuáles son los tipos de perros a los que no se les debe cortar el pelo en verano, por más que creamos que disminuiremos su calor corporal, ya que solo lograremos perjudicar su bienestar.

El primero de los perros a los que no se les debe cortar el pelo es el Husky Siberiano, debido a que cuentan con una doble capa gruesa que les protege del frío en invierno y los aísla del calor en verano. El denso pelaje interior del can Husky es muy suave, mientras que la capa externa tiene pelos rectos y duros. Estos pelos superiores deben estar lisos pero no pegados al cuerpo.

Otro de los perros que no deben sufrir el corte de su pelaje es el Border Collie, ya que también tienen una doble capa que se divide entre pelo de cobertura y subpelo. Por ello es importante conocer los cuidados necesarios en su pelaje. Además, el pelo de este tipo de mascotas precisa de cepillados frecuentes para mantener su buen aspecto y eliminar pelo muerto.

Foto: Pixabay

Finalmente, el Labrador es una de las razas de perros que mayor cuidado demandan en lo que respecta a su pelaje. Su manto presenta múltiples ventajas, entre las que se destacan el perfecto aislamiento tanto del frío como del calor del verano. Es por ello que expertos recomiendan que estos perros no asistan a peluquerías, salvo en lo que respecta su peinado o lavado.