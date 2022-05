Presión arterial alta: 3 síntomas invisibles a tener en cuenta

La presión arterial alta es una afección caracterizada por la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias causando graves problemas de salud. También conocida como hipertensión, esta enfermedad está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Además de los hábitos que la causarán, es menester saber cuáles son los síntomas que nos alarmarán sobre su presencia.

Las principales causas de una presión arterial alta se originan en la acumulación de grasa en las arterias, por lo que tener colesterol malo será el paso previo a la hipertensión. Además, distintos estudios sostienen que la cantidad de agua y de sal que la persona tiene en el cuerpo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos y los niveles hormonales, también serán factores a tener en cuenta.

De igual forma, una persona es más propensa a que le digan que padece presión arterial alta a medida que envejece. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial tiende a elevarse.

Por lo tanto es importante saber los síntomas invisibles que marquen la presencia de una presión arterial alta ya que si no controlamos esta afección, se incrementará el riesgo de padecer graves problemas de salud, como el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular. La mayoría de las personas con hipertensión no tienen signos ni síntomas, incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles muy elevados. No obstante, hay otras que sí pueden mostrar unas señales muy claras de que esta situación se está presentando.

Foto: Pixabay

Por lo tanto será esencial saber cuáles son los síntomas invisibles a tener en cuenta que nos alerten acerca de una hipertensión. En primer lugar se podrá presentar un fuerte dolor de cabeza; a esto se le añade un constante sangrado nasal y la tercera señal de presión arterial alta es la pérdida o cambios en la visión.