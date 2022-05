Literatura infantil: 7 recomendaciones de libros para aprender sobre la cultura de México y las lenguas originarias

El campo editorial y cultural de la literatura infantil y juvenil se encuentra en constante expansión. Cada vez más, contamos con editoriales, eventos y autores que producen grandes obras de excelente calidad. Simplemente hay que hacer memoria y recordar algunos de estos encuentros, ferias etc. sobre difusión y fomento de la lectura que han tenido lugar en las semanas pasadas.

Sin embargo, junto a este ejercicio de memoria, pensemos también en la oferta de libros infantiles y juveniles en lenguas originarias. ¿Cuántos has visto en lenguas indígenas? ¿Alguna vez has ojeado alguno? ¿Has visto algún evento literario enfocado exclusivamente a estos? ¿Te interesaría leer alguno? Tal vez la respuesta sea que no o quizás nunca has prestado demasiada atención a ello. No te preocupes, la mayoría de la población no solemos reparar en estos temas hasta que nos sentimos aludidos o tocados de alguna manera en específico. De esta forma, puede llegar a parecer sorprendente que en México existen 68 lenguas originarias.

Para tratar de cambiar la poca oferta que hay de estos materiales, es necesario crear una demanda, es decir, si queremos que haya más libros en lenguas originarias, debemos empezar a querer leerlos, comprarlos y compartirlos.

Te podría interesar: Educación musical para niños: Beneficios de las clases de música para los más pequeños

El Heraldo Kids y Perla Moreno, encargada de Atención a comunidades en situación de vulnerabilidad de IBBY México, te recomiendan siete títulos de libros bilingües que pueden interesarte:

Ahora ¡Abracadabra ! De Luz María Chapela con traducción al tzeltal de Lucio Cruz Cruz.

! De Luz María Chapela con traducción al de Lucio Cruz Cruz. Encontré un… de María Baranda con versión en náhuatl de Reyna Alvarado Reyes.

de María Baranda con versión en de Reyna Alvarado Reyes. Gumaro de Emilio Lome con traducción al tzotzil de Agustín Santiz Santiz.

con traducción al de Agustín Santiz Santiz. Por qué existen el día y la noche versión de Elisa Ramírez Castañeda con traducción al kiliwa por Arnulfo Estrada.

versión de Elisa Ramírez Castañeda con traducción al por Arnulfo Estrada. Los diablitos traviesos de Ocumicho de María Yolanda Argüello escrito originalmente en purépecha .

de María Yolanda Argüello escrito originalmente en . El pozo de los ratones de Pascuala Corona en edición bilingüe español – náhuatl.

de Pascuala Corona en edición bilingüe español – náhuatl. Escribir en el aire de Monique Zepeda, edición bilingüe español – maya.

Te podría interesar: Libros para niños: 3 recomendaciones para apreciar la primavera y la belleza de las flores

Como verás, estos son solo algunos títulos en los que vas a encontrar leyendas, historias de ciencia ficción, poesía, entre otras. La oferta literaria en las lenguas originarias es tan valiosa como la oferta en español o cualquier otro idioma y depende de nosotros el seguir enriqueciendo lo que consumimos.

Algunos de los lugares donde puedes acercarte a este tipo de libros es en la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca México y la Biblioteca IBBY México. Te invitamos a que busques libros bilingües que te ayuden a acercarte a otras lenguas y, por ende, a otros contextos.